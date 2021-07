Amici, l'emozionante dedica di Aka7even per Michele Merlo a Battiti Live: "Te l'avevo promesso"

Gossip TV

Aka7even emoziona il pubblico di Battiti Live dedicando Mi manchi a Michele Merlo.

Momento davvero emozionante sul palco di Battiti Live. Aka7even, il cantante finalista della ventesima edizione di Amici, ha spiazzato ed emozionato tutto il pubblico del programma musicale dedicando la sua 'Mi Manchi' a Michele Merlo, il giovane cantautore scomparso a causa di una leucemia fulminante.

La dolce dedica di Aka7even per Michele Merlo a Battiti Live

La morte di Michele Merlo ha sconvolto tutti, compreso Aka7even che, ospite a Battiti Live, ha voluto fargli una bellissima dedica. Dopo essere stato presentato da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci ed essersi esibito con Mi manchi, il giovane finalista di Amici 20 ha rivolto il suo pensiero a Michele: "Mi manchi va a te, Miky. Te l’avevo promesso".

Un bellissimo gesto che è stato apprezzato da tutti, ma soprattutto dalla madre. Dopo aver saputo della dedica fatta da Luca Marzano al figlio, Katia ha infatti deciso di intervenire sui social per ringraziarlo. "Aka7evene grazieeee" ha scritto la mamma di Michele accompagnando la frase con tanti cuori rossi.

Per chi non lo sapesse, Aka7even, appresa la triste notizia, aveva condiviso il dolore per la tragica scomparsa di Michele sui social: "Continuerò a cantare per lui, per la sua sensibilità, purezza e sincerità. Avrebbe tanto voluto scrivere ‘Mi manchi’, e io avrei tanto voluto scrivere un pezzo con lui. Scriverò un pezzo PER LUI. Buon viaggio Miky, canta con me ogni volta che ne avrai bisogno. Arrivederci".

