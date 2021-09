Amici, Giulia Stabile sul rapporto con Sangiovanni: "Un po' tossico, per questo stiamo cercando di..."

Gossip TV

Giulia rivela la decisione presa da lei e Sangiovanni dopo Amici.

La storia d'amore nata nella scuola di Amici tra Giulia Stabile e Sangiovanni prosegue a gonfie vele. A rivelarlo è la ballerina professionista della nuova edizione del talent show di Maria De Filippi che, intervistata da Whoopsee, ha parlato della loro scelta di allontanarsi dai social.

La scelta di Giulia e Sangiovanni, parla la ballerina di Amici

Per Giulia questo è davvero un momento d'oro. Dopo la vittoria ad Amici, la ballerina è entrata nel cast di Tu si que Vales e nel corpo di ballo dei professionisti della nuova edizione del talent show di Canale 5. "Al ritorno dall’estate ai casting è stato bellissimo, ma ancora più bella è stata la registrazione della prima puntata, quando sono entrata e ho visto il pubblico…è stato emozionante, infatti non volevo piangere ma non sono riuscita a contenermi" ha raccontato a Whoopse.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, la ballerina di Amici 21 continua a viversi la sua storia d'amore con Sangiovanni, ma lontano dai social: "Con Sangio va tutto bene. Stiamo cercando di allontanare sempre di più il nostro rapporto dai social, per poterlo rendere più sano. Perché è un po’, come posso dire, tossico. Noi vogliamo condividere e far sentire la vicinanza col nostro pubblico, ma comunque c’è quella parte privata che vogliamo mantenere privata. Stiamo cercando un po' di allontanare la coppia dal social".

Anche Sangiovanni, in un'intervista rilasciata a Il Messaggero, ha parlato del rapporto con Giulia rivelando: "Ci vediamo poco. Il gossip mi dà fastidio". Nonostante quindi abbiamo deciso di allontanarsi dai social, la storia tra Sangiovanni e la Stabile sembra proseguire al meglio.

