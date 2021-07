Amici: Giulia Stabile e Sangiovanni insieme in un noto programma di Maria De Filippi, l'indiscrezione

Gossip TV

Giulia, avvistata nel backsage di Tu si que Vales, e Sangiovanni presto in tv insieme?

Belle notizie per tutti i numerosi fan di Giulia Stabile e Sangiovanni. Stando alle ultime indiscrezioni lanciate dal settimanale Chi, i due amatissimi e seguitissimi ex allievi di Amici saranno ospiti entrambi ad una puntata di C’è posta per te, il programma serale di Maria De Filippi, che a breve riprenderà le sue registrazioni.

Giulia e Sangiovanni tornano in tv insieme dopo Amici, ecco dove li vedremo

Giulia e Sangiovanni ospiti di una puntata di C'è Posta per Te? Stando alle indiscrezioni lanciate da Chi e riportate da Il Vicolo delle News sembrerebbe che la giovane coppia nata ad Amici tornerà presto in tv in un noto programma di Maria De Filippi. Stiamo parlando di C'è Posta per Te che a breve riprenderà le sue registrazioni.

Intanto, in questi giorni, sono iniziate a Roma le registrazioni della nuova edizione di Tu si que vales. Grande assente Belen Rodriguez, impegnata con la nascita della figlia Luna Marì. Al suo posto, al momento, potrebbe esserci la ballerina vincitrice della ventesima edizione di Amici, Giulia, che è stata avvistata dietro le quinte del noto programma Mediaset insieme a Rudy Zerbi e Alessio Sakara.

La presenza di Giulia nel backstage di Tu si que vales ovviamente non è passata inosservata. Si tratta di una sorpresa a Maria De Filippi o c'è dell'altro che bolle in pentola? A ogni modo, la Rodriguez non intende rinunciare alla sua carriera. Oltre a Tu si que vales, infatti, la bella argentina dovrebbe condurre un nuovo format dedicato alle mamme su Italia Uno.

