Amici: Giulia Stabile conferma la sua partecipazione ad Amici 21 e Tu sì que vales

La ballerina torna ad Amici e svela il suo ruolo a Tu sì que vales.

Momento d'oro per Giulia Stabile. La bravissima ballerina ed ex allieva di Veronica Peparini ha confermato la sua presenza nel cast di Tu si que vales e annunciato il suo ritorno, con un ruolo inedito, anche ad Amici.

Giulia Stabile nel cast di Amici e Tu sì que vales

Dopo la vittoria ad Amici, Giulia è stata letteralmente travolta dal successo. La ballerina, amatissima e seguitissima sui social, è stata coinvolta in due progetti televisivi: la nuova edizione di Amici e di Tu sì que vales. A rivelarlo è la diretta interessata, che ha rilasciato un'intervista al magazine DiPiù in cui ha confermato la sua partecipazione ai due programmi di Maria De Filippi.

"Sarò l’inviata per conto di Witty TV, la televisione online legata alle trasmissioni di Maria De Filippi, nella prossima edizione di Tu si que vales" ha dichiarato Giulia confermando così la sua partecipazione a Tu sì que vales "Sarò dietro le quinte con la mia troupe e mi divertirò anche a mettere in piedi qualche performance, ispirandomi a quelle che ho appena visto sul palco. In questo ruolo cercherò di mostrare la mia ironia, la mia voglia di divertirmi e di fare divertire il pubblico".

Ma non è finita qua. La fidanzata di Sangiovanni tornerà anche ad Amici nel ruolo di ballerina professionista: "Non ci potevo credere. Sono rimasta di sasso, non ho nemmeno fatto i salti di gioia perché non mi sembrava vero che stesse succedendo a me. Naturalmente ho detto subito di sì [...] In pratica eseguirò le coreografie che poi gli allievi ballerini dovranno imparare. Starò anche vicino a loro, cercherò di mettere la mia recentissima esperienza a disposizione".

