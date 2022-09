Amici, flirt in corso tra Elena D'Amario e un amato attore di Mare Fuori? Gli indizi sui social

Gossip TV

La ballerina Elena D'Amario e l'attore Massimiliano Caiazzo stanno insieme?

Flirt in corso tra Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo? Nessuna foto o paparazzata che ritragga insieme la ballerina professionista di Amici e il bravissimo attore della fortunata serie Mare Fuori. Sono stati proprio loro, con i loro strani movimenti sui social, ad attirare l'attenzione dei fan e a lanciare lo scoop.

Elena D'Amario e Massimiliano Caiazzo insieme? Gli indizi

Colpo di scena per tutti i fan di Amici e non solo. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che la ballerina Elena D'Amario abbia iniziato una frequentazione con l'attore Massimiliano Caiazzo. In realtà, a far pensare che i due possano avere una relazione sono stati proprio loro attraverso i loro profili social, dove hanno pubblicato dei contenuti che hanno attirato l'attenzione di molti.

Come sottolineato da Whoopsee, la ballerina di Amici e l'attore di Mare Fuori hanno pubblicato sui social la stessa canzone di Ornella Vanoni intitolata Rossetto e Cioccolato. Stessa casualità poi anche nei giorni successivi con un brano del 2011 di Akua Naru dal titolo Poetry: How does it feel?. Un altro movimento social risale invece al 28 Agosto 2022, giorno del compleanno di Massimiliano. Anche in quell'occasione, i due hanno condiviso degli scatti che sembrano completarsi.

Leggi anche Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli insieme, spuntano alcuni retroscena inediti

Per chi non li conoscesse, Elena D'Amario è una ballerina professionista da anni nel cast di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua ventiduesima edizione. Massimiliano Caiazzo, invece, è un giovane attore di successo, protagonista della serie tv del momento Mare Fuori. Elena e Massimiliano decideranno di uscire allo scoperto? Staremo a vedere.

Scopri le ultime news su Amici.