Amici: Ex ballerino professionista nel cast del Grande Fratello Vip albanese

Faceva parte del corpo di ballo di Amici di Maria De Filippi, e prima ancora di quello di Buona Domenica; ora sta partecipando al suo primo reality show in Albania.

Shaqiri sta partecipando al GF Vip albanese, e gli italiani, i quali da sempre lo apprezzano come ballerino, fanno il tifo per lui... sperando di poterlo rivedere presto anche nel Belpaese.

Grande Fratello Vip Albania: Ilir Shaqiri nel cast

Il Grande Fratello Vip non è iniziato soltanto in Italia, bensì anche in Albania, dove si chiama Big Brother Vip Albania e viene condotto dalla presentatrice Arbana Osmani. La prima puntata del reality show albanese è andata in onda martedì 5 ottobre 2021, e nel cast c'è anche Ilir Shaqiri, un ballerino noto in Italia per essere stato uno dei professionisti di Amici di Maria De Filippi e, ancor prima, della trasmissione cult di Canale 5 con Maurizio Costanzo, Buona Domenica.

Ora, chiaramente, Ilir è rimpatriato. Nella sua terra d'origine, tra l'altro, lui è considerato una vera e propria star, ed infatti è qui che sta partecipando al suo primo reality show. Shaqiri ha dedicato gran parte della sua vita a diventare il danzatore che ha sempre sognato essere, fondando persino scuole ed accademie a suo nome per dare la possibilità ai giovani che condividono questa passione con lui di poter studiare e crescere.

Ilir è sposato con Emanuela Morini, attrice conosciuta nel nostro Paese per aver recitato nella soap opera italiana Vivere. La loro figlia, Emily Shaqiri, è un'attrice come sua madre - lanciata dalla serie TV per ragazzi Miracle Tunes -, ma anche una ballerina come suo padre. Quest'ultimo ha recentemente dichiarato che per lui è una novità quella di dover trascorrere del tempo lontano dalla sua amata famiglia. Gli italiani, i quali lo hanno sempre particolarmente apprezzato, sono però curiosi di vedere come se la caverà, e, neanche a dirlo, fanno il tifo per lui! Inoltre, sono numerosi coloro i quali credono che per Ilir Shaqiri questo GF Vip albanese possa rappresentare un nuovo trampolino di lancio nel mondo televisivo, anche italiano!