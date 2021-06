Amici, ex ballerina del talent confessa: "Il programma è cambiato tantissimo, prima si respirava un'aria più semplice"

Gossip TV

Maria Zaffino torna a parlare della sua partecipazione ad Amici.

Maria Zaffino è stata una delle ballerine professioniste più amate di Amici. Intervistata da Fanpage, l'ex volto del talent show di Maria De Filippi è tornata a parlare della sua bellissima e intensa esperienza nella scuola più famosa e seguita d'Italia.

Le parole di Maria Zaffino su Amici

"Anni bellissimi, da quando sono entrata a quando sono uscita" ha dichiarato Maria parlando della sua esperienza nel corpo di ballo di Amici "Ne ho un ricordo davvero bello, ho amato tantissimo il lavoro che facevo, sia come assistente che come ballerina professionista. Ho amato moltissimo anche il mio pubblico, che continua a seguirmi anche fuori dalle telecamere: significa che qualcosa ho lasciato".

L'ex ballerina professionista di Amici ha parlato anche di Maria De Filippi rivelando: "Con Maria sinceramente da quando sono andata via non sono più andata a trovarla. Non per qualcosa, semplicemente perché ho preso strade diverse che mi portano a stare molto lontano dalla televisione. Per quanto riguarda professori e professionisti invece sì, con alcune persone mi sento ancora e siamo legati".

La Zaffino ha poi confessato di seguire ancora Amici: "Seguo Amici perché sono molto affezionata al programma e ci sono persone che mi piacciono tantissimo, come Alessandra Celentano. Il programma è cambiato tantissimo, sì, inutile girarci intorno. Prima si respirava un’aria più semplice, i ragazzi erano più tranquilli e acqua e sapone. Si faceva tutto: i cantanti ballavano e recitavano, i ballerini dovevano cantare e recitare, e anche per noi era più stimolante". E su un possibile ritorno, la donna ha affermato: "Non direi mai di no: è stato un lavoro bellissimo, Maria ha creduto in me e mi ha dato tantissimo spazio. [...] Se mi chiamassero come giudice andrei. Come professoressa no, ho un carattere sensibile: vedo il sacrificio e la passione dei ragazzi e non riuscirei mai dire a uno di loro che non è portato, o di andare a casa".

