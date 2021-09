Amici e Verissimo confermati Domenica, slitta il programma di Anna Tatangelo

Gossip TV

Cambiamenti di palinsesto in casa Mediaset dopo il successo dell’accoppiata Verissimo e Amici, in onda la domenica su Canale5.

In casa Mediaset sembra ci siano alcuni importanti cambiamenti in vista nel palinsesto della nuova stagione televisiva. L’esperimento riuscito dell’accoppiata Amici e Verissimo la domenica pomeriggio, sembra stia portando Pier Silvio Berlusconi a valutare l’idea di confermare questa programmazione su Canale5, mentre slitta ancora il debutto di Scene da un Matrimonio condotto da Anna Tatangelo.

Mediaset cambia tutto: Amici in onda la domenica!

Il debutto della ventunesima edizione di Amici è andato in onda eccezionalmente di domenica, su Canale5, seguito poi dal doppio appuntamento con Verissimo di Silvia Toffanin. Questa accoppiata mediatica sembra aver avuto un successo imprevisto, dal momento che il talent show di Maria De Filippi ha stracciato la Domenica In di Mara Venier, e il talk show di Silvia Toffanin si è preso la sua rivincita sul programma Rai di Francesca Fialdini. Felice per questo successo, visto il rischio di abolire Domenica Live di Barbara d’Urso nonostante il favore di molti telespettatori, Pier Silvio Berlusconi, pronto a denunciare i produttori di Star in the Star, starebbe pensando di cambiare i palinsesti e spostare Amici alla domenica.

Ma che fine farebbe il programma di Anna Tatangelo, Storie da un Matrimonio, che è slittato proprio a causa del talent show della De Filippi? “Stando a quanto apprende Fanpage.it, la rivoluzione della domenica è stata concepita proprio da Piersilvio Berlusconi. Nei corridoi di Mediaset c’è già chi crede che questo interim domenicale di Amici possa tramutarsi in qualcosa di definitivo se gli investitori pubblicitari dovessero mostrare particolare gradimento. E quando c’è di mezzo Maria De Filippi si sa che la soddisfazione degli inserzionisti è, di fatto, una certezza. Uno spostamento di Anna Tatangelo al sabato pomeriggio apparirebbe indolore per le sorti di un programma che non è ancora iniziato e Rai1, a quel punto, si troverebbe costretta a correre ai ripari”, questa l’indiscrezione di Fanpage a proposito del format affidato alla Tatangelo.