Amici, è scontro tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli per Luca D’Alessio

Gossip TV

L’ingresso di Luca D’Alessio ad Amici divide i fan e i professori di canto.

Luca D’Alessio, vero nome del cantante LDA, sta dividendo l’opinione pubblica e scatenando una guerra tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi. Il figlio di Gigi D’Alessio lotta per mantenere un posto nella classe della ventunesima edizione di Amici, ma il suo percorso potrebbe essere pieno d’insidie. Ecco cosa è successo tra i due professori di canto e la reazione del concorrente del talent show di Maria De Filippi.

Amici, polemica per LDA: è scontro tra professori

La permanenza di LDA, nome d’arte di Luca D’Alessio ovvero il figlio di Gigi, nella scuola di Amici è messa in pericolo dal giudizio di Anna Pettinelli. La professoressa di canto del talent show di Maria De Filippi, infatti, non vede un vero talento nel cantante e ha dichiarato apertamente che non avrebbe mai dato il banco al giovane. Proprio poche ore fa, LDA ha dovuto esibirsi in una serie di brani per confermare il suo banco, visto il nuovo regolamento del programma di Canale5, eseguendo il noto brano “Senza Fine”.

Leggi anche Amici 21, il duro sfogo di LDA

L’interpretazione del D’Alessio, tuttavia, ha lasciato insoddisfatta la Pettinelli che ha bocciato totalmente l’esibizione. Rudy Zerbi, al contrario, vede in Luca un certo potenziale e ha deciso di difendere il cantante, finendo con lo scontrarsi animatamente con Anna. Vedendo i due professori scontrarsi senza esclusioni di colpi, Luca si è sentito in imbarazzo e ha promesso alla Pettinelli di impegnarsi. Il D’Alessio dovrà affrontare diversi ostacoli, uno tra tutti la perplessità del pubblico che ha fatto intendere di non essere felice per la sua presenza ad Amici.

Mentre Pettinelli e Zerbi rischiano di creare un altro caso dopo la guerra per Aka7even, avvenuta nel corso della ventesima edizione, non è tutto rose e fiori neppure tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. La danza, per loro, sembra essere un'entità doppia e distante e dunque è inevitabile una guerra aperta, che siamo certi ci regalerà tante perle trash.

Scopri le ultime news su Amici.