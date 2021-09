Amici, Deddy rompe il silenzio sulla sua situazione sentimentale

Gossip TV

Deddy parla del percorso ad Amici e della sua presunta fidanzata.

Grazie alla sua partecipazione alla ventesima edizione di Amici, Deddy sta conoscendo un successo straordinario e le sue canzoni sono tra le più amate dai giovani. Il cantante ha raccontato la sua esperienza nel talent show di Maria De Filippi, grato per le strigliate ricevute dalla presentatrice, per poi chiarire la verità sulla sua situazione sentimentale dopo la rottura con Rosa Di Grazia.

Amici, Deddy è single? Parla il cantante

Deddy è stato uno dei protagonisti più amati e apprezzati della ventesima edizione di Amici. Dopo il suo ingresso nella scuola più spiata d’Italia, il cantante è finito sotto l’ala di Rudy Zerbi che, tra un rimprovero e l’altro, lo ha aiutato a perfezionare la sua musica. Ora, Deddy sforna successi musicali girando video con una nota attrice di Skam Italia, e può vantare un seguito non indifferente di fan. Nonostante il successo, il giovane torinese fa di tutto per ricordare la strada che ha dovuto percorrere per arrivare dove è adesso.

“Tanta gente ora mi vuole bene, mi vede come un idolo ed è facile per un ragazzino di 18 anni perdere la testa. Questa collana mi ricorda i sacrifici che ho fatto, che ha fatto la mia famiglia, quello che facevo prima. Adesso sono un cantante, ma rimango un ragazzino che lavorava come barbiere”, ha rivelato Deddy a Chi, raccontando di indossare sempre una collana con una forbice che gli ricorda il suo passato da barbiere. Il cantante ha ammesso di dovere moltissimo a Maria De Filippi, soprattutto dal momento che la presentatrice non si è mai risparmiata in critiche e rimproveri, mettendolo alla prova e spronandolo a fare di più.

“Di questo non le sarò mai abbastanza grato. I ca****toni che mi ha fatto durante il programma, mi sono serviti enormemente. Mi ha dimostrato con i fatti che è proprio la costanza il fattore più importante di tutti per raggiungere i propri obiettivi e crescere”, ha commentato l’ex alunno di Amici. Infine, parlando della sua attuale situazione sentimentale dopo la rottura con Rosa Di Grazia, Deddy ha specificato di avere il cuore totalmente libero.

