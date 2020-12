Amici, chi è Rudy Zerbi? Vita privata, amori e curiosità sul Professore del Talent

Gossip TV

Ecco chi è Rudy Zerbi, l'insegnante di canto di Amici, noto da più di dieci anni ai fan del talent di Maria De Filippi.

Chi ama il talent Amici di Maria De Filippi sa che una presenza in particolare è diventata negli anni quasi sinonimo del programma: l'insegnante di canto Rudy Zerbi, attivo su altri programmi Mediaset, popolare in tv ma anche nei social. Ma chi è Rudy Zerbi, quale carriera ha avuto prima di diventare una colonna di Amici? Da dove arriva? Ripercorriamo il suo percorso professionale e ricordiamo qualcosa della sua vita privata. [La foto in alto proviene dal suo profilo Instagram]





Chi è Rudy Zerbi? Scopriamo qualcosa in più sull'insegnante di canto di Amici

Rodolfo Zerbi nasce nel 1969 a Lodi, trascorre infanzia e adolescenza in Liguria, tra Santa Margherita Ligure e Rapallo, per poi trasferirsi a Milano dopo il liceo, per studiare giurisprudenza. Quasi subito, avvertita nel profondo la passione per la musica, diventa un talent scout e un produttore musicale presso la Sony Music, sua "casa" professionale per oltre quindici anni, dove scalerà le posizioni fino a ricoprire il ruolo di Presidente della Sony Music Italia. La sua presenza in tv e radio procede in parallelo con questi impegni, a partire dagli anni Duemila: nel 2006 è ospite fisso a Quelli che il calcio, mentre diventa parte attiva della famiglia di Radio Deejay con trasmissioni tutte sue. A parte Amici, uno degli studi più frequentati da Rudy è quello di Tú sí que vales dal 2014, talent evoluzione di Italia's Got Talent. Pare che Mara Maionchi si sia data alla tv spronata proprio da lui (indirettamente è un altro successo professionale!).





Amici, Rudy Zerbi: vita privata del critico musicale e disc jokey

È assai probabile che in rete vi imbattiate in una storia privata che riguarda Rudy Zerbi e il conduttore Davide Mengacci, suo padre naturale, che però non l'ha mai riconosciuto. Rudy infatti ha saputo da sua madre di esser figlio di Mengacci solo raggiunti i trent'anni, interagendo con Davide in quella veste solo nel 2001. Tuttora Zerbi considera suo padre Giorgio Ciana, il secondo marito di sua madre, anche se ha preso il cognome dal primo, Roberto Zerbi, che accettò di riconoscerlo quando mamma Luciana scoprì di essere incinta di Mengacci. Pare che Zerbi e Mengacci abbiano ora un rapporto sereno, anche se nessuno dei due è comprensibilmente molto presente nella vita dell'altro.

Rudy è papà di quattro figli, Tommaso e Luca avuti con la prima moglie Simona, Edoardo avuto dall'ex-compagna Carlotta e infine Leo, avuto da Maria, sua compagna attuale.





Rudy Zerbi: da quanto tempo è insegnante ad Amici

Rudy Zerbi è entrato ad Amici nel 2009, l'anno successivo alla vittoria di Emma, trovandosi subito insegnante di canto di una futura star, Annalisa. Con la stagione in corso, Rudy è a quota 11 partecipazioni al programma, per dieci anni in cui ha incrociato competenze e insegnamenti con artisti come Irama, Gaia Gozzi, The Kolors, Dear Jack, Sergio Sylvestre, Federica Carta, Alberto Urso. Quest'anno lui e l'altra insegnante Anna Pettinelli sono affiancati dalla nuova entrata Arisa.