Amici, chi è Alessandra Celentano? Carriera, Marito, Età della severa professoressa del Talent

Vi raccontiamo chi è Alessandra Celentano, la severa professoressa del talent musicale Amici.

Chiunque abbia seguito il talent Amici di Maria De Filippi, almeno negli ultimi dieci-quindici anni, dovrebbe avere una familiarità con la severa Alessandra Celentano, professoressa di danza nella trasmissione. Ma chi è Alessandra Celentano, qual è stata la sua carriera prima di arrivare ad Amici e qual è stata la sua formazione? Scopriamolo insieme.

Chi è Alessandra Celentano? Scopriamo qualcosa in più sulla professoressa di Amici

Alessandra Celentano nasce a Milano nel 1966: sgombriamo subito il campo da una curiosità legittima ma che potrebbe oscurare involontariamente il suo fiero percorso professionale. E' in effetti la nipote di Adriano Celentano, figlia di suo fratello Alessandro. La sua formazione da ballerina comincia quando è bambina e si sviluppa nell'adolescenza, tra Budapest e Reggio Emilia. Fondamentale è stato per lei l'Aterballetto fondato da Vittorio Biagi nel 1979: nella compagnia, con sede appunto a Reggio Emilia, è cresciuta artisticamente con ballerini e coreografi di fama internazionale, in tournée tra l'Europa e le due Americhe.

Via via la ballerina è diventata coreografa, nonché "maître de ballet" (tecnicamente la responsabile del livello tecnico di una compagnia di ballo) tra l'Opera di Roma, il San Carlo di Napoli, la Scala a Milano e il Comunale a Firenze. Una carriera notevole, vissuta con una decisione che traspare in ogni momento. Negli ultimi difficili tempi del Covid ha lanciato un appello, usando una foto di tanti anni prima, come sottointeso ricordo di cosa possa significare una vita dedicata a un'arte e del perché non vada negata a nessuno.

Alessandra Celentano: da quanto tempo è professoressa ad Amici

E gli "Amici" conosciuti in quegli anni non si dimenticano mai: ecco la foto di una rimpatriata!

Alessandra Celentano è professoressa di danza ad Amici sin dal 2003: sono quindi ben 17 anni che istruisce, segue e giudica con precisione i ragazzi che si cimentano nel ballo nell'ambito del talent di Mediaset. Con la partecipazione a ben 18 edizioni di Amici di Maria De Filippi, ora Alessandra ha superato anche il record di Garrison Rochelle, fermo a quota 17. In assoluto, a battere Alessandra nella squadra del programma, a parte ovviamente la stessa De Filippi, ci sono solo due persone, ma dietro le quinte! Parliamo del fisioterapista Alessandro Danieli e l'autore Mauro Monaco (19 edizioni a testa). Alessandra Celentano è una vera fedelissima di Amici.





Amici, Alessandra Celentano: vita privata e curiosità

Alessandra Celentano non è una persona dalla vita privata turbinosa: dal 2006 al 2012 è stata sposata con Angelo Trementozzi, classe 1971, economista e appassionato di karate. Nonostante la separazione, i due sembrano essersi riavvicinati quest'estate, come dimostra un eloquente post di Instagram.

Proprio frequentando l'Instagram di Alessandra Celentano, si scoprono alcune sue passioni. Una delle più simpatiche è la sperimentazione di ricette naturali per mantenere l'elasticità della pelle: questi esperimenti sono commentati da lei stessa, con una certa autoironia.