Amici Celebrities, Selvaggia Lucarelli stronca Michelle Hunziker: "Ha l’empatia di una libreria"

La giudice di Ballando con le Stelle critica la nuova conduttrice del talent show di Canale 5.

La quarta puntata di Amici Celebrities ha visto il debutto di Michelle Hunziker come conduttrice del nuovo format del talent show di Maria De Filippi, non riuscendo, però, a convincere il pubblico. Tra coloro che hanno commentato la nuova conduzione cè anche Selvaggia Lucarelli, che non ha perso occasione per mandare una frecciata alla moglie di Trussardi.

Selvaggia Lucarelli critica la conduzione di Michelle Hunziker

Gli ascolti di Amici Celebrities hanno subito un notevole calo. Rispetto alla terza puntata infatti, il talent show ha perso 500.000 telespettatori e 4 punti di share. Un risultato che ha confermato quanto sia importante la presenza di Maria De Filippi al timone dei suoi programmi e che ha spinto la Lucarelli a lanciare su Twitter una vera e propria frecciata alla Hunziker: "La Hunziker ha l’empatia di una libreria Billy. Amici Celebrities".

Se, da una parte ci sono quelli d’accordo con Selvaggia, dall’altra ci sono quelli che hanno invece apprezzato la simpatia di Michelle considerandola adatta a condurre un programma in cui, al centro, c’è il talento artistico dei concorrenti. Non è la prima volta però, che la blogger attacca e critica la Hunziker. Già in passato, infatti, il giudice di Ballando con le stelle si era scagliata contro di lei per l’associazione Doppia Difesa: "Cara Michelle, cara Bongiorno. Non ho mai contestato donazioni. Rispondete alle questioni di cui si parla nel pezzo. E inoltre: la fondazione esiste da 10 anni, per cui sono donazioni per 27 000 euro l’anno detraibili fiscalmente. Io avrei omesso questa “medaglia sul petto".

Come reagirà la Hunziker? Deciderà di replicare alle pesanti dichiarazioni della Lucarelli?