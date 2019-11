Amici Celebrities: i cinque momenti imperdibili del talent

Gossip TV

Ecco i momenti più emozionanti della prima edizione del talent show.

Si è conclusa da poco la prima e inedita edizione di Amici Celebrities, che ha messo in competizione concorrenti provenienti dal mondo dello spettacolo, della televisione e dello sport. Lo spin-off di Amici, ha debuttato sabato 21 settembre su Canale 5 con la conduzione di Maria De Filippi che ha avuto modo di presentare concorrenti, giudici e dinamiche del gioco, per poi passare il testimone, dalla quarta puntata in poi, a Michelle Hunziker.

Una vera e propria gara di canto e di ballo le cui sorti sono state decise da una preparatissima giuria, composta da Ornella Vanoni, Platinette e Giuliano Peparini. Coach delle due squadre sono stati invece Giordana Angi, Sebastian Melo Taveira, Alberto Urso e Andreas Muller. La finale del 23 ottobre ha visto la vittoria di Pamela Camassa.

Ma quali sono stati i momenti più emozionanti e imperdibili del talent show di Maria De Filippi? Ecco la nostra classifica.

Lo scontro in diretta tra Filippo Bisciglia e Maria De Filippi

Nel corso della seconda puntata, Maria De Filippi ha aspramente redarguito Filippo per aver messo in discussione l’integrità del lavoro della produzione. La conduttrice, furiosa per il comportamento assunto dal concorrente, ha voluto smentirlo, mostrando che le supposizioni da lui fatte non corrispondevano alla realtà. A questo è poi seguita una lunga ramanzina della conduttrice, che ha lasciato Bisciglia parecchio amareggiato. A qualche giorno dalla lite, il conduttore di Temptation Island si è poi scusato, riconoscendo di aver commesso qualche errore di comunicazione.

L'arrivo di Michelle Hunziker

La semifinale ha visto l'arrivo di Michelle come conduttrice e Maria come quarto giudice onnisciente. Una scelta che non è per niente piaciuta ai telespettatori e non ha premiato la trasmissione in termini di ascolti. La Hunziker infatti, è stata criticata pesantemente sui social e definita “inadatta” per un ruolo cucito addosso alla collega.

La proclamazione dei 4 finalisti

La quinta puntata ha emesso il suo verdetto: la squadra bianca esce quasi indenne, mentre Laura Torrisi ed Emanuele Filiberto vengono eliminati. A indossare la divisa color oro che consente l’accesso alla finale sono: Filippo, Pamela, Massimiliano e Ciro. Una puntata singolare già dalla presenza di Maria De Filippi in qualità di giudice speciale, che però inevitabilmente finisce per condurre sovrapponendosi alla Hunziker.

L'attacco di Loredana Bertè a Massimiliano Varrese

Nel corso della finale di Amici Celebrities, Loredana Bertè, giudice speciale della serata, ha criticato pesantemente Massimiliano Varrese. La cantante durante l'esibizione dell'attore che ha cantato Kiss imitando Prince ha riso tutto il tempo e quando è stato il momento di dare il suo giudizio lo ha letteralmente umiliato: "Ho immaginato Prince uscire alla tomba in formato zombie che voleva strangolarlo. Questa non si può cantare. Così non si può cantare. Sei stato troppo comico". Una critica che Varrese ha incassato con grande nonchalance, ben consapevole che quell’appunto sarebbe potuto essere fondamentale per il voto da casa.

La vittoria di Pamela Camassa

L'edizione vip di Amici, che ha visto diversi personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport sfidarsi in prove di canto e ballo, si è conclusa con la vittoria di Pamela, un’artista completa che, con il 61% dei voti, è riuscita a convincere il pubblico che l'ha eletta vincitrice assoluta del talent show di Canale 5. Secondo posto per Massimiliano, che incassa con grande nonchalance le critiche della Bertè, e terzo per Filippo.