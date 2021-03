Amici, Arisa provoca con una Foto sexy e smentisce la crisi con il fidanzato Andrea Di Carlo

Gossip TV

Dopo Sanremo, la professoressa di Amici, Arisa, provoca il web con una foto sexy e rompe il silenzio sulla crisi con Andrea Di Carlo.

Arisa si può dire soddisfatta della sua avventura sul palco della settantunesima edizione del Festival di Sanremo, e ora è pronta a calarsi nuovamente nei panni di professoressa ad Amici. La cantante ha deciso di stupire il popolo di Instagram con una serie di scatti piuttosto sexy. La dedica che Arisa ha fatto al suo corpo e all’importanza di amarsi parla anche del rapporto con il fidanzato Andrea Di Carlo, smentendo così le voci sulla presunta crisi.

Amici, Arisa pubblica uno scatto hot e parla del fidanzato Andrea Di Carlo

Arisa ha portato una ventata d’aria fresca nella scuola di Amici con la sua spontaneità, la sua allegria e i botta e risposta con Rudy Zerbi. La cantante ha concluso da poco la sua avventura nella settantunesima edizione del Festival di Sanremo, sfortunatamente senza salire sul podio con la sua “Potevi fare di più”, brano scritto per lei da Gigi D’Alessio. Da diverse settimane si vocifera di una presunta crisi di coppia tra Arisa e il fidanzato Andrea Di Carlo, che secondo le indiscrezioni avrebbe chiesto la mano dell’artista. La coppia dovrebbe convolare a nozze il prossimo settembre, ma i fan si sono allarmati nel sapere che la love story stava subendo una battuta d’arresto.

Poche ore fa, Arisa ha deciso di omaggiare il suo corpo e di spingere le persone a piacersi di più, pubblicando una foto decisamente osé del suo seno. “Quando ero piccola il mio seno era un grande problema. Stasera mi guardavo allo specchio e pensavo a quanto mi piace adesso. È meno tonico di quando avevo 20 anni, e ha qualche smagliatura che adesso trovo deliziosa. Ho incontrato un uomo capace di ripetermi che sono bella un milione di volte al giorno e ho imparato dalla mia storia precedente che i complimenti non vanno rifiutati. In più Andrea adora la mia pancia, e quando sto per incazzarmi mi fa ridere. Ho bisogno di qualcuno che mi faccia sentire bella perché mi affranca del dubbio di non esserlo, ed è un problema in meno. Sentirmi apposto mi fa sentire più sicura di amarmi e di amare. Tutto il contrario di ciò che ci raccontiamo . E non parlo solo di un ipotetico partner. Tempo bello da passare con le amiche , persone di famiglia, gente con cui ci si trova bene. Il tempo che stringe, abbine cura. C’è tanto da vivere. Vi piacciono le mie tette?”, ha scritto la cantante. Nel messaggio c’è un chiaro riferimento al fidanzato Andrea e sembra che il loro rapporto vada a gonfie vele.

Scopri le ultime news su Amici.