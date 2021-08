Amici, Arisa lascia il talent show di Maria De Filippi!

Gossip TV

Arisa non sarà riconfermata come professoressa della nuova edizione di Amici.

Non ci sarà la sorridente e talentosa Arisa dietro al banco dei professori di canto di Amici. La cantante lascia il talent show di Maria De Filippi, dopo che la sua presenza sembrava essere stata data per certa. Ecco cosa è successo e perché l’artista ha cambiato idea sulla partecipazione al programma di Canale5.

Arisa lascia Amici: ecco perché

Sono novità delle ultime ore quelle che stanno scuotendo i fan di Amici, il talent show di Maria De Filippi che da più di vent’anni è fucina di talenti del canto e della danza. Nel corso dell’ultima edizione del programma di Canale5, Arisa è stata una presenza fissa nel ruolo di professoressa e ha accompagnato i suoi protetti fino al Serale, battendosi con le unghie e con i denti per aiutare i talenti a far emergere la loro vera essenza. Protagonista di baruffe comiche con Rudy Zerby, di siparietti in grado di strappare un sorriso anche al più burbero degli spettatori, e incantatrice con la sua voce da sogno, Arisa sembrava pronta a tornare dietro al banco del talent ma qualcosa non ha funzionato nella lunga trattativa intavolata con la De Filippi.

“La strampalata Arisa non sarà presente nella nuova edizione. Un lungo tira e molla ha fatto arenare una complicata trattativa. Chi prenderà il suo posto?”, questo lo scoop lanciato da Dagospia. Non è ancora chiaro chi potrebbe prendere il posto di Arisa anche se un nome è venuto a galla spesso nelle ultime settimane ed è quello di Alberto Urso, il lirico più amato dai fan di Amici. Chi, invece, tornerà per certo come professoressa è Lorella Cuccarini, che ha confermato la sua presenza non molti giorni fa. E noi siamo pronti, con tanto di snakc alla mano, per la nuova guerra fredda tra Lorella e Alessandra Celentano!

