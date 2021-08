Amici: Arisa fuori dal cast, la reazione della cantante sui social

Gossip TV

Il duro sfogo di Arisa dopo le ultime indiscrezioni che la vogliono fuori dal cast di Amici.

Arisa non farà parte della nuova edizione di Amici. L'indiscrezione bomba, lanciata da Dagospia, ha provocato la reazione della bravissima cantante che, dopo aver letto la notizia, si è lasciata andare a un duro sfogo sui social.

Arisa lascia Amici, la cantante replica alle ultime indiscrezioni

Fervono i preparativi per la nuova edizione di Amici, che partirà il prossimo settembre 2021 su Canale 5. Nell'attesa, Dagospia ha lanciato un'indiscrezione riguardante il cast dei professori della scuola. Stando a quanto riportato dal sito, Arisa non farà più parte del talent show di Maria De Filippi: "Amici, si cambia. La strampalata Arisa non sarà presente nella nuova edizione, un lungo tira e molla ha fatto arenare una complicata trattativa".

L'appellativo di "strampalata" , però, non è per niente piaciuto ad Arisa che, dopo aver letto la notizia che la vedeva fuori dal cast di Amici 21, si è lasciata andare a un duro sfogo sui social: "Io non sono sgangherata. Io sono un’artista. E tu? Come sei? Qualcuno lo sa come sei tu? Ti giudica? Ti piacerebbe sentirti giudicato sempre? Sgangherato è un termine che non mi rappresenta".

Arisa, senza confermare nè smentire l'indiscrezione riguardante la sua partecipazione al programma, ha concluso il suo sfogo affermando: "Sgangherato è un termine che non mi rappresenta. Pyscho si. Scrivi Psycho e promuovi la musica invece di affossare la gente. Ciuccio non parlare di ciò che non sai e fatti i c…i tuoi".

