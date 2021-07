Amici, Arisa confermata nel cast della prossima edizione: "Ha rinunciato a una cifra altissima per..."

Gossip TV

Arisa torna ad Amici, le ultime indiscrezioni.

Fervono i preparativi per la nuova edizione di Amici. Stando alle ultime indiscrezioni lanciate dal settimanale Chi, pare che nel cast dei professori del talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi ritroveremo anche l'amatissima Arisa.

Arisa nel cast della nuova edizione di Amici, l'indiscrezione

Arisa è stata confermata nel cast della prossima edizione di Amici. A rivelarlo è il settimanale diretto da Alfonso Signorini che, oltre a confermare la partecipazione della cantante al talent show di Canale 5, ha lanciato un'altra interessante indiscrezione. La bravissima cantante avrebbe rinunciato ad una proposta molto importante per un reality della Rai: Pechino Express.

"Arisa ha rifiutato una cifra altissima per partecipare a Pechino Express" si legge nelle Chicche di Gossip "...per non tradire la fiducia di Maria De Filippi che ha riconfermato la cantante ad Amici anche per il prossimo serale". Arisa, pur di non tradire la fiducia della De Filippi, avrebbe quindi rinunciato a un cachet molto alto. Stando sempre a quanto riportato da Chi, si parlerebbe di ben 200mila euro.

Per quanto riguarda i professori della categoria canto della nuova edizione di Amici, è abbastanza scontata la presenza di Rudy Zerbi, mentre non si sa ancora nulla su Anna Pettinelli. Per quanto riguarda invece la categoria ballo, la partecipazione di Lorella Cuccarini resta un mistero.

