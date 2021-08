Amici, Arisa chiama Raffaele Renda sul palco: fan in delirio!

Gossip TV

Durante il concerto, Arisa chiama l’ex allievo di Amici Raffaele Renda sul palco.

Ospite del festival di Catonateatro, a Reggio Calabria, Arisa mantiene la promessa fatta all’ex allievo di Amici, Raffaele Renda, e lo chiama sul palco per cantante una delle hit più amate dal pubblico del talent show di Canale5.

Amici, Arisa mantiene la promessa fatta a Raffaele Renda

Continua ad alleggiare il mistero sul mancato rinnovo di Arisa ad Amici. La cantante, infatti, si pensava fosse stata costretta a rinunciare dopo un cambio drastico del cast del talent show di Maria De Filippi, che avrebbe voluto Lorella Cuccarini come nuova professoressa di canto e Raimondo Todaro al banco di danza. Peccato che, poche ore fa, Todaro abbia smentito categoricamente la partecipazione al programma, lasciando comunque la porta aperta per un’eventuale trattativa.

Nel frattempo, Arisa continua a dedicarsi alla sua fiorente carriera artistica, presenziando al Festival di Catonateatro, a Reggio Calabria. Proprio qui, la cantante ha chiesto a Raffaele Renda di salire sul palco insieme a lei, per eseguire il brano ‘Focu Meu’, hit del giovane artista di Amici. Durante il programma, infatti, Arisa ha espresso il suo favore per il cantante, eliminato dal Serale, promettendogli di portarlo con sé durante i suoi concerti. Inutile dire che i fan sono impazziti, coinvolti dal gesto di Arisa e felice per il giovane talento.

