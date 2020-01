Amici: Alberto Urso e Giordana Angi a Sanremo 2020, la rivelazione su Maria De Filippi

Gossip TV

Ecco cosa ha detto la conduttrice ai due artisti.

Giordana Angi e Alberto Urso sono pronti per il debutto al Festival di Sanremo. A pochi giorni dall’inizio della kermesse musicale, i due cantanti della diciottesima edizione di Amici sono stati intervistati da Tv Sorrisi e Canzoni dove si sono lasciati andare a delle confessioni inaspettate.

La confessione di Giordana Angi e Alberto Urso

Manca davvero poco all'inizio del Festival di Sanremo che andrà in onda su Rai 1 a partire dal prossimo 4 febbraio 2020. Tra i talenti in gara anche Giordana e Alberto che hanno rivelato di aver ricevuto la telefonata di Maria De Filippi. "Tra le prime telefonate ricevute è arrivata quella di Maria De Filippi. Era felice, mi ha detto: 'Complimenti, sei contento?'. È una donna unica, la ringrazio perché ha creduto in me fin dall’inizio. Il consiglio che mi ha dato? Rimani te stesso" ha confessato il vincitore della diciottesima edizione di Amici alle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni.

A fargli eco Giordana che ha raccontato di aver ricevuto la telefonata della De Filippi subito dopo l'annuncio di Amadeus sul cast di Sanremo 2020: "Era contentissima. Le voglio tanto bene, è una persona speciale".

Ricordiamo che, a Sanremo 2020, Urso canterà Il sole ad est, una canzone d’amore che mischierà il bel canto italiano al pop. La Angi, invece, presenterà il brano Come mia madre. Insieme a loro saliranno sul palco dell'Ariston I Pinguini Tattici Nucleari, Le Vibrazioni, Raphael Gualazzi, Enrico Nigiotti, Michele Zarrillo, Bugo e Morgan, Diodato, Elodie, Anastasio, Riki, Rancore, Achille Lauro, Francesco Gabbani, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Piero Pelù, Irene Grandi, Junior Cally, Rita Pavone, Paolo Jannacci e Tosca.