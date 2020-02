Amici: Alberto Urso a Sanremo 2020 parla della rottura con Valentina Vernia

Gossip TV

Il tenore confessa: "Il mio cuore è libero".

La storia d'amore nata nella scuola di Amici tra Alberto Urso e Valentina Vernia è giunta al capolinea. La conferma è arrivata direttamente dal tenore che, in un’intervista esclusiva rilasciata al settimanale Chi, ha finalmente fatto chiarezza sulla sua attuale situazione sentimentale.

La confessione di Alberto Urso

Alberto e Valentina non sono più una coppia. La notizia era nell’aria da settimane e ora è arrivata la conferma anche dal diretto interessato che, intervistato dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, ha rivelato: "Il mio cuore è libero, quindi è ballerino. Del resto ho solo 22 anni". In effetti sui social della bravissima ballerina non ci sono messaggi di sostegno per il cantante e l’ultima foto che li ritrae insieme risale al 27 novembre.

Ricordiamo che Alberto è tra i cantanti in gara a Sanremo 2020 con Il Sole ad Est, il romanticissimo brano dedicato alla nonna, scomparsa qualche mese fa. "Ho dedicato la mia canzone ‘Il sole ad est’, alla vera donna della mia vita: mia nonna Rosetta. Ovunque mi trovi ho un punto di riferimento e quel punto è mia nonna, che è la mia salvezza, la mia casa. Poi ciascuno può dedicarla a chi ama, l’amore è un sentimento universale che include e non esclude. Mia nonna Rosetta è stato il faro della mia vita. Il mio angelo custode. [...] La amo, la adoro, è il mio angelo custode. Lei mi ha incitato a cantare, quando ero piccolo mi cantava le arie liriche. Stavo sempre con lei, quando è mancata credevo di impazzire" ha dichiarato il vincitore della diciottesima edizione di Amici a Chi.

Ma le emozioni non sono finite perché Urso salirà nuovamente sul palco dell'Ariston in compagnia della grandissima Ornella Vanoni: "Canteremo 'La voce del silenzio'. La canzone è un capolavoro che porto fin da piccolo nel cuore e ho il piacere di eseguirla con una donna che stimo tantissimo. Il brano parla di lontananza e parla anche d’amore, il mio tema preferito. In futuro vorrei parlare anche di altri temi, di quello che succede nel mondo. Perché l’amore è la risposta, ma l’attualità ci pone domande ogni giorno".