Amici, Aka7even pubblica un Libro: la reazione dei Fan

Aka7even pubblica un romanzo autobiografico e i fan di Amici fanno andare in tilt il web.

Aka7even, nome d’arte di Luca Marzano, ha sfornato un successo musicale dopo l’altro da quando ha messo piede nella scuola di Amici. Dopo l’avventura nel talent show, il cantante ha deciso di raccontare qualcosa in più sulla sua vita privata, segnata da un episodio molto particolare, pubblicando il romanzo autobiografico "7 Vite". I fan, come prevedibile, hanno reagito molto positivamente, mandando in tilt il Web per accaparrarsi una copia del libro.

Amici, Aka7even racconta del coma nel suo Libro

Luca Marzano ha fatto un percorso unico nella scuola di Amici e, anche se non è stato premiato con la vittoria, il cantante può ritenersi soddisfatto del successo sta riscuotendo grazie a questa esperienza. Il cantante, in arte Aka7even, ha raccontato di essere stato in coma, a causa di una crisi epilettica, un episodio che ha cambiato radicalmente la sua vita e la sua concezione del futuro. Tra una hit e l’altra, Aka ha trovato il tempo di mettere nero su bianco la sua storia personale, così unica e particolare, e dare alle stampe il suo primo romanzo autobiografico dal significativo titolo “7 Vite”.

Un grande passo per il cantante che si è calato nel ruolo di scrittore, per poter condividere con i numerosi fan un pezzo importante della sua vita, una chiave che spiega la sua linea artistica. “Ripercorrere quei momenti, scrivendo, mi ha fatto conoscere me stesso un po’ di più. Vorrei che lo stesso accadesse per voi”, ha scritto Aka su Instagram, annunciando il lancio del suo primo romanzo, edito Mondadori.

Il manoscritto sarà nelle libreria dal 23 novembre, al prezzo di 17 euro, ma è già possibile ordinare la propria copia in attesa dell’uscita ufficiale e, come prevedibile, i fan di Aka hanno risposto bene alla notizia, intasando il web per accaparrarsi la propria copia. Aka7even diventa scittore, Sangiovanni sarà protagonista di una nuova serie tv... Bisogna riconoscere che Maria De Filippi punta sempre ad artisti eclettici.

