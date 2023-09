Amici 23, tutti gli ospiti della prima puntata del talent show di Canale5!

Gossip TV

La nuova edizione di Amici di Maria De Filippi arriverà a breve su Canale5: ecco tutti gli ospiti della prima puntata!

Settembre è oramai iniziato e ritornano in tv alcuni dei programmi più seguiti dal pubblico, dopo la pausa estiva. Tra questi, a partire dal 18 settembre, c'è Amici di Maria De Filippi, talent show di Canale5 giunto alla sua edizione numero 23. In occasione della prima puntata, ecco quali saranno gli ospiti presenti in studio.

Amici 23, tutti gli ospiti della prima puntata del talent show

Mentre attendiamo di conoscere la nuova classe di allievi della scuola di Maria De Filippi, sono emerse alcune indiscrezioni che svelano che la prima puntata di Amici23 sarà ricca di ospiti. A riportare il rumor è MondoTv24, secondo cui tra gli ospiti pià attesi ci saranno il vincitore di Amici22, il ballerino Mattia Zenzola, e Angelina Mango.

Altri rumors parlano anche della presenza di Can Yaman, il popolare attore turco conosciuto al pubblico per la sua partecipazione alle soap turche e alla fiction Viola come il mare. E, ancora, saranno presenti - anche se non sono stati confermati ufficialmente - Leonardo Pieraccioni e la conduttrice Alessia Marcuzzi.

Amici è tra i programmi più seguiti dal pubblico di Canale5 e i fan sono in attesa di conoscere i nuovi talenti che si sfideranno nel talent per il titolo di vincitore e l'ambito montepremi. Per ora, sono stati rivelati solo i nomi dei prof che torneranno: diverse gradite conferme, come Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro, ma anche inaspettati ritorni, come quello di Anna Pettinelli che sostituirà Arisa, la quale dovrebbe far parte della giuria di The Voice Kids, sempre se le recenti foto in cui appare senza veli e le polemiche montate intorno a lei non facciano sfumare il progetto.

