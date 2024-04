Amici 23 Serale, ancora polemiche per Gaia De Martino: un gesto in studio fa discutere [VIDEO]

Gossip TV

Durante il Serale di Amici 23 di ieri, sabato 13 aprile, Gaia De Martino è di nuovo finita al centro delle polemiche, per un gesto di cui è stata protagonista. Ecco cosa è successo!

Ieri, sabato 13 aprile, è andata in onda su Canale5 la quarta puntata del Serale di Amici 23: tra esibizioni, guanti di sfida e performance anche dei professori, non è mancata qualche polemica per un gesto che ha visto protagonista Gaia De Martino. Ecco che cosa è successo!

Amici 23, Gaia De Martino ancora protagonista di una polemica: i commenti del web! [VIDEO]

Nel corso della quarta puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi si è verificato un avvenimento che ha suscitato non poche perplessità e che ha riguardato Gaia De Martino. La ballerina della squadra di Raimondo Todaro non è ancora in grado di ballare e dovrà restare ferma per almeno 3 settimane, a causa di un infortunio. La soluzione logica e giusta per questo inconveniente era la sua eliminazione dal talent, con la possibilità però di ripresentarsi a settembre, come già accaduto per Mattia Zenzola e Andreas Muller prima di lui.

Ma a creare polemica sul web è stato un altro avvenimento che ha sempre visto protagonista Gaia: la ballerina, infatti, impossibilitata a scendere le scale per via del suo infortunio, è stata portata in braccio da due addetti ai lavori giù per le scale.

Questo gesto di cui Gaia è stata protagonista ha diviso il web, nonostante la stessa allieva fosse molto imbarazzata per quanto stesse succedendo. Molti fan, infatti, hanno criticato questo gesto, perché rendeva ancora più palese la preferenza della produzione del talent per Gaia. Molti utenti sui social, infatti, hanno ritenuto che dietro tutta la questione di Gaia ci sia il desiderio di farla restare il più possibile nel programma perché molto amata dal pubblico.

Amici 23 Serale, Gaia De Martino e la ballerina "per procura" dividono il web

L'infortunio di Gaia avrebbe comportato la sua uscita dal programma Mediaset. Ma, per ovviare a questo, Raimondo Todaro ha proposto alla ballerina di essere sostituita in attesa del via libera dei medici: una ballerina "per procura" si esibirà durante il Serale e potrà così permettere a Gaia di essere ancora in casetta.

Nel caso in cui venisse eliminata, però, anche De Martino dovrà lasciare la scuola. Questa proposta ha spaccato la casetta e il web: quasi all'unanimità sia gli allievi sia i fan del programma hanno ritenuto ingiusta questa idea. Soprattutto perché la ballerina che la sostituisce sarebbe uno schiaffo per tutti i sacrifici che i ragazzi hanno vissuto nel corso di questi mesi e di tutti gli sforzi fatti per accedere al Serale.

La ballerina che la sostituisce è Aurora Ravenstel, ex allieva del programma, apparsa nella scorsa edizione e che ha esordito nella puntata di ieri sera, anche se non ha poi ballato affatto.

