Amici 23, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo: "Si creano delle fazioni, ognuno la sua strategia ma..." (VIDEO)

Gossip TV

I due professori Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo fanno un bilancio della loro esperienza ad Amici 23: dal rapporto con gli altri coach al sostegno per i loro allievi.

Fervono i preparativi per la finalissima della 23esima edizione di Amici, che andrà in onda sabato 18 maggio in prima serata su Canale. Tra i finalisti che si contenderanno la vittoria anche i cantanti Sarah Toscano e Mida, i due allievi della squadra capitanata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo.

I retroscena di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo

A pochi giorni dalla finale di Amici 23, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo hanno rilasciato una lunga intervista a Silvia Toffanin. Ospiti dell'ultimo appuntamento di Verissimo, i due coach hanno fatto un bilancio della loro intensa esperienza nel talent show di Maria De Filippi e parlato del rapporto che li lega agli altri professori. A prendere la parola per prima è stata la showgirl, che ha ammesso:

Ci divertiamo proprio tanto. A parte l’aspetto della gara, quindi il sostegno che diamo ai ragazzi, ma c’è anche questo lavoro che facciamo durante la settimana per preparare i guanti di sfida tra I prof che ci diverte tantissimo. Con gli altri c’è una sana competizione, devo dire che durante il serale c’è meno interazione, mentre nel pomeridiano si parla di più anche nel backstage, durante il serale si creano un po’ le fazioni, quindi si parla poco, si annuisce, perché evidentemente poi andando avanti ognuno ha la sua strategia, quindi siamo tutti quanti abbastanza abbottonati. Con i guanti di sfida siamo tornati agli esordi, con 30 anni di più, magari non si vedono ma si sentono!

A farle eco Emanuel Lo, che ha svelato alcuni retroscena circa la loro preparazione ai famosi guanti di sfida tra professori:

Ci proviamo ad essere i veri performer, è quello che facciamo da sempre, ognuno nel suo è bello farlo, ci piace. Poi soprattutto in questa maniera, la maniera positiva. L’altro giorno non ci potevamo guardare in faccia, ridevamo in continuazione, quindi abbiamo dovuto interrompere! [...] In realtà mi fanno tirare fuori il caratterino! Io sono super pacifico, però poi ci sono delle dinamiche che ti portano a difendere, a difenderti e a far capire. Poi ci sono delle persone, non farò nomi, che a volte vanno lì, proprio su quella parte che viene stimolata ed ecco che esce la parte più energica, il caratterino.

Leggi anche Sarah e Mida in finale: colpo di scena ad Amici 23

La Cuccarini ed Emanuel hanno poi parlato del rapporto speciale che hanno con i loro allievi. Se la showgirl ha ammesso di vederli tutti come dei figli, il ballerino e coreografo ha dichiarato:

E’ tutto amplificato. La cosa belle del rapporto con I ragazzi qui dentro è il fatto che tu li capisci, perché abbiamo fatto questo, siamo stati da quella parte, non in un posto come questo. Ma comunque il percorso per arrivare a diventare ballerino è un percorso che ti porta ad arrivare a provare tutte le emozioni. La cosa bella di Amici in 8 mesi provi tutte le emozioni che altrimenti proveresti in tutto il tuo percorso. La felicità, la paura, la fatica, la bellezza. Lì capisci e puoi capire il loro momento di difficoltà o quello di forza e puoi aiutarli. E loro aiutano te a capirli e tu aiuti loro. È uno scambio bellissimo quello che si crea. Mi lego a quello che ha detto Lorella, alla fine diventano come dei figli, non lo sono ma il legame è quello perché tu li aiuti. Spero di aver dato ad ognuno di loro la cosa giusta, un input giusto che gli potrà servire fuori per sbloccare delle cose che magari dovranno sbloccare.

I finalisti di Amici 23

Ricordiamo che il team capitanato da Lorella ed Emanuel è ancora in gara con Mida e Sarah. Per chi non lo sapesse, i due giovani cantanti di Amici 23 sono stati entrambi ammessi alla finale dove si scontreranno con Holden, Petit, Dustin e Marisol. L'appuntamento è per sabato 18 maggio in prima serata su Canale 5. Chi vincerà?

Scopri le ultime news su Amici.