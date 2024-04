Amici 23, Giuseppe Giofrè svela di essere stato vittima di bullismo: "Mi chiamavano femminuccia" [VIDEO]

Gossip TV

Uno dei giudici del Serale di Amici23, il ballerino Giuseppe Giofrè, ha svelato di aver subito diversi attacchi da parte di bulli quando era molto giovane. Ecco cosa ha raccontato!

Oggi, domenica 14 aprile, Giuseppe Giofrè, uno dei giudici del Serale di Amici 23, è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo per presentare il suo primo libro, Stidda, e nel corso del suo racconto ha svelato di essere stato vittima di bullismo nella sua adolescenza. Ecco cosa ha raccontato.

Amici 23, Giuseppe Giofrè racconta di aver subito del bullismo: "Mi chiamavano femminuccia" [VIDEO]

Giuseppe Giofrè ammette di essere felice di essere tornato a casa, ad Amici, nel talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi, che lo ha visto trionfare nel 2012: "Quel giovane Giuseppe c'è ancora e sognare così mi ha portato lontano". Il ballerino svela del toccante rapporto con il nonno, che nella sua città natìa chiamano Peppe Stidda, e a cui ha dedicato al nonno e da cui prende il nome il suo libro:

"Mio nonno è sempre stato generoso, nonno è quella persona che se una vicina lo chiama e ti chiede qualcosa, mio nonno si fa in quattro per aiutarla. A Gioia Tauro lo conoscono tutti come Peppe Stidda ed è per questo che il mio libro si chiama così"

Il ballerino non nasconde però di aver sofferto anche molto per raggiungere il suo sogno, soprattutto, nel paesino in cui era nato: per la mentalità del paese un bambino come lui avrebbe dovuto giocare a calcio e non ballare, ma queste difficoltà gli hanno dato la possibilità di non arrendersi e di continuare a perseguire il suo sogno: "Se ce l'ho fatta io, possono farcela tutti". Nel suo libro, Giuseppe Giofrè non nasconde anche però di essere stato vittima di bullismo:

"Alle medie mi dicevano che ero troppo sofisticato, è lì che ho iniziato a subire i primi atti di bullismo, mi gridavano femminuccia, era il loro modo di sottolineare che ero diverso da loro e che quindi avrei dovuto subire il loro odio. Poi le ingiurie sono diventate botte e ho avuto paura di uscire da solo, così, arrivato all'adolescenza mi hanno fatto passare la voglia di uscire."

Amici 23, Giuseppe Giofrè svela che i genitori non sapevano nulla del bullismo che ha subito

Giofrè ammette che scriverlo è stato importante per lui, anche per denunciare questi atti orrendi nei suoi confronti e che quando ha messo nero su bianco le parole gli è parso di rivivere tutta le scene davanti ai suoi occhi. Tuttavia, racconta anche che non ha mai voluto raccontare nulla ai suoi genitori e che forse con questo libro loro capiranno alcuni lati di sé che non conoscevano.

Ai genitori non dà alcuna colpa, perché sa che per garantirgli di raggiungere il suo sogno, i genitori si sono sacrificati tanto ed è a loro che deve tanto. Sua madre è stata anche decisiva per scegliere di accettare di entrare ad Amici, nonostante i genitori avessero lavorato tanto per mandarlo a Los Angeles, per studiare.

Sulla madre racconta: "Mamma è la mia confidente, a Los Angeles vado a dormire solo se l'ho sentita, davvero la mamma è sempre la mamma." Quando Silvia Toffanin gli legge una commovente lettera da parte della madre, Giuseppe Giofrè non nasconde le lacrime e afferma che è stata davvero la sua fan numero uno e che è grazie a lei, alla sua capacità di amare che ha compreso cos'è l'amore.

Proprio su quest'ultimo argomento, il ballerino si è aperto per la prima volta nel libro Stidda, svelando la sua prima cotta per un ballerino, Adam, conosciuto durante uno stage all'estero:

"Quella sera, dopo una cena passata a chiacchierare del più e del meno gli ho dato un bacio ed è così che è iniziata la mia prima grande storia d'amore. Adesso raccontarlo mi sembra così bello, per diversi motivi l'amore è finito nel 2020, ma sono stato molto male, ma mi sono dato di nuovo da fare, ho ripreso la mia vita in mano. Io e Adam ci siamo ritrovato, ma a oggi non stiamo insieme. Sarà sempre il mio primo amore"

