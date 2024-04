Amici 23, Cristiano Malgioglio e la sorpresa per il suo compleanno: "Volete farmi piangere?" [VIDEO]

Gossip TV

Cristiano Malgioglio, giudice del Serale di Amici 23, è stato sorpreso dai suoi colleghi e amici per il suo compleanno! Ecco la sua reazione!

Durante la registrazione della sesta puntata del Serale di Amici 23, il giudice Cristiano Malgioglio è stato invitato dal direttore artistico Stephane Jarny a posizionarsi al centro studio. Per lui, un'inaspettata sorpresa in occasione del suo compleanno!

Amici 23, Cristiano Malgioglio sorpreso per il suo compleanno: la tenera sorpresa dei colleghi del talent!

Malgioglio era convinto di doversi sottoporre ad alcune prove luci in occasione della sesta puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi. La puntata andrà in onda domani, sabato 27 aprile, su Canale5 e, stando a ciò che riportano le anticipazioni, anche per questo appuntamento del talent show ne vedremo delle belle.

Dato che il 23 aprile è stato il compleanno del giudice Cristiano Malgioglio, i suoi colleghi Michele Bravi, Giuseppe Giofrè e tutta la squadra del programma ha deciso di fargli una tenera sorpresa. Così, negli studi del programma si sono presentati con una mega torta sia i due giudici, sia tutti i professionisti di ballo del talent.

Inoltre, per Cristiano Malgioglio, evidentemente commosso, c'era un'altra sorpresa: "Ma volete farmi piangere?" ha chiesto emozionato il cantautore. E per lui c'era anche un messaggio di auguri di Maria De Filippi, che ha espresso il suo affetto per il paroliere e lo ha portato a commuoversi.

Sulla conduttrice di Amici, Malgioglio ha sempre espresso solo parole affettuose e anche questo gesto non è passato inosservato. Malgioglio, infatti, ha dichiarato di non amare particolarmente il suo compleanno, ma che questa sorpresa così inaspettata l'ha risollevato:

"Mi sono commosso, non me lo aspettavo, stamattina mi sono fatto gli auguri da solo, mi sono detto ‘Cristiano buon compleanno’. Io detesto gli anniversari e i compleanni. Il mio passaporto lo tengo chiuso dentro la cassaforte, lo mostro solo in aeroporto quando devo partire per andare all’estero"

