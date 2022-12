Amici 22, Niveo il lacrime nell'ultima puntata: "Non voglio uscire"

Gossip TV

Nel daytime di ieri mercoledì 7 dicembre, Niveo ha avuto un momento di sconforto ed è scoppiato in un pianto incontrollabile. La paura di dover abbandonare la scuola è tanta, soprattutto, arrivato a questo punto. Ecco cosa è successo.

Nel daytime di mercoledì 7 dicembre ad Amici è andato in onda un momento molto difficile per Niveo. Durante le prove con l'insegnante Lorella Cuccarini, il cantante ha avvertito come imminente la sua uscita dal programma ed è scoppiato a piangere.

Ad Amici 22 Niveo si sfoga con Lorella Cuccarini

Il 19enne è arrivato ultimo nella classifica di canto e questo avvenimento lo ha gettato nella disperazione, tanto da confidarsi con una delle vocal coach del programma. Queste settimane non sono state facili per gli allievi della scuola di Maria De Filippi: la produzione si è lamentata delle scarse pulizie in casetta e i ragazzi hanno rischiato grosso con un provvedimento di Rudy Zerbi.

A essere puniti sono stati Aaron, Piccolo G e Tommy Dali. In particolare, con quest'ultimo, Niveo si è scontrato per dei comportamenti che l'altro cantante ha ritenuto inaccettabili.

Tutte queste tensioni si sono accumulate e hanno portato il cantante allo stremo. A Lorella Cuccarini ha rivelato:

"Non voglio andarmene. Ho paura di non farcela, ma voglio andare avanti. Sento che ho ancora dato molto poco. Mi da paura pensare di dover interrompere questo percorso prima di arrivare al mio obiettivo. Non voglio andarmene, questo è il mio posto."

Non è la prima volta che Niveo ha un crollo così forte, evidentemente, c'è qualcosa che gli impedisce di dare il massimo come vorrebbe, ma il cantante ha promesso alla sua coach che ci proverà.

