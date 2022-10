Amici 22 in onda oggi su Canale 5 la terza puntata: Achille Lauro tra gli ospiti in studio

Gossip TV

Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata speciale di Amici.

Oggi, domenica 2 ottobre 2022, su Canale 5 andrà in onda una nuova e imperdibile puntata di Amici, il talent show giunto alla sua ventiduesima edizione. Ospiti in studio il cantante Achille Lauro e la ballerina professionista Anbeta Toromani, che giudicheranno le esibizioni dei cantanti e dei ballerini della scuola.

Le anticipazioni della nuova puntata di Amici

Cresce l'attesa per la nuova puntata di Amici. Dopo la formazione della classe, avvenuta la scorsa settimana, Rudy Zerbi, Arisa, Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro hanno scelto i propri allievi da seguire. Stando alle anticipazioni, oggi non ci sarà nessuna eliminazione, ma verrà preso un duro provvedimento disciplinare.

La produzione di Amici manderà in onda un filmato dove tutti i cantanti sono usciti fuori dallo studio non rispettando le regole del programma. Proprio per questo motivo, l’ultimo classificato nella gara cover andrà in sfida diretta. Unico a salvarsi Aaron insieme a Niveo e Tommy per via della gara inediti.

Ospiti in studio Achille Lauro e Anbeta. Mentre il primo giudicherà la sfida tra i cantanti della scuola, la ballerina professionista ed ex allieva del talent show di Maria De Filippi esaminerà la prova dei ballerini. Brutte notizie per Ramon che verrà nuovamente sospeso dalla maestra Celentano. Spazio infine alla gara inediti che vedrà fronteggiarsi Niveo, Tommi e Wax e sarà giudicata da Max Brigante.

L'appuntamento con i ragazzi di Amici è per oggi, domenica 2 ottobre, alle 14 su Canale 5.

