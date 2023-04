Amici 22, Giuseppe Giofrè: "Ritrovarmi qui come giudice del Serale chiude un pò il cerchio di questa vita"

Gossip TV

La confessione di Giuseppe Giofrè sul suo ritorno ad Amici come giudice del Serale.

Stasera, sabato 1 aprile 2023, in prima serata su Canale 5 andrà in onda la terza puntata del Serale di Amici 22. A giudicare le esibizioni dei ragazzi in gara la giuria formata da Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè. Proprio quest'ultimo ha commentato a Verissimo questa sua nuova esperienza televisiva.

La confessione di Giuseppe Giofrè su Amici

Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè sono i tre giudici del Serale di Amici 22. Ospite a Verissimo insieme ai suoi colleghi, il ballerino professionista ha ricordato i suoi esordi e dedicato parole di stima e affetto a Maria De Filippi:

Sono cresciuto e nato su questo palco. Oggi ritrovarmi qui chiude un po’ il cerchio di questa vita. Per me Amici è un sogno e adesso trovarmi qui come giudice è un’emozione grandissima. Ringrazio Maria perché tutto quello che mi è successo nella vita sia dovuto all’amore, alla passione proprio di Maria stessa nel credere in me dall’inizio. Sono davvero grato a lei.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Giuseppe ha rivelato di essere impegnato:

Io non ho tempo per l’amore! Viaggio, lavoro, sono sempre occupato. Cristiano perde tempo però quello che ha più storie è lui. Cristiano fa sempre ridere è sempre simpatico, è una ventata d’aria fresca devo dire. Io voglio sempre concentrarmi sulla mia vita professionale. L’amore lo viviamo ogni giorno. Comunque sì, ho una storia, una storiella a Los Angeles.

