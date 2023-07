Amici 22, anche Gianni Morandi pazzo di Angelina Mango: ecco il video in cui canta Ci vediamo domani

Gossip TV

L'ex concorrente di Amici, Angelina Mango ha conquistato anche Gianni Morandi: eccolo mentre canta Ci vediamo domani.

Angelina Mango ha conquistato tutti ad Amici di Maria De Filippi: la giovane artista si è classificata seconda, dietro Mattia Zenzola, vincitore della 22esima edizione del talent di Canale5, ma al di fuori della scuola la sua bravura si riconferma e sta collezionando numerosi trionfi.

Amici 22, Angelina Mango conquista anche Gianni Morandi!

Nelle ultime settimane, la cantante è stata impegnata nell'instore tour per presentare il suo nuovo EP, Voglia di vivere, che sta scalando le classifiche musicali. Inoltre, in questi mesi ha collaborato con Tiziano Ferro a un duetto, partecipato a Full Out Amici, l'evento romano con cui gli allievi di Amici22 si sono ritrovati per esibirsi sul palco della Capitale, in occasione di Rock in Roma. Intanto, Angelina Mango ha anche annunciato il suo tour ufficiale, che partirà in autunno e i cui biglietti stanno rapidamente andando esauriti.

Diversi volti della musica hanno già espresso la loro ammirazione per la giovane cantante, come Laura Pausini, che le ha dedicato un post durante le ultime fasi del Serale e, ora, sembra che anche un altro big della musica italiana sia impazzito per lei! Si tratta di Gianni Morandi: il cantante si è mostrato sui social mentre ascoltava la canzone di Angelina Ci pensiamo domani, oramai una hit dell'estate 2023. Inoltre, l'artista non ha saputo trattenere un breve commento in merito; ascoltando il brano di Angelina Mango ha così commentato, chiamando la sua compagna Anna:

"Carina questa!"

Anche la compagna del cantante si è detta d'accordo, accennando anche qualche passo di danza sulle note di Ci vediamo domani. Non c'è che dire: è esplosa la Angelina Mango Mania!

