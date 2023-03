Amici 22, Alessandra Celentano ospite di Stasera c'è Cattelan: le parole sul caso della Noce Moscata e i ragazzi della scuola

Gossip TV

La confessione della maestra Celentano sul Capodanno Gate ad Amici 22.

Sabato 18 marzo 2023 in prima serata su Canale 5 andrà in onda la prima puntata del Serale di Amici. Nell'attesa, la maestra Alessandra Celentano è tornata a parlare del Noce Moscata Gate e dell'evoluzione dei ragazzi del talent show di Maria De Filippi a Stasera c'è Cattelan.

La confessione di Alessandra Celentano sul Capodanno Gate ad Amici

Alessandra Celentano è stata ospite dell'ultima puntata di Stasera c’è Cattelan. Nel corso dell'intervista, Alessandro Cattelan ha colto l'occasione per sapere cosa è realmente accaduto la notte di capodanno nella scuola di Amici. Per chi non lo sapesse, il conduttore era il giudice esterno della gara di canto proprio nella puntata in cui si è discusso del famoso Noce Moscata Gate:

Io quest’anno sono venuto ospite ad Amici e sono capitato nella famosa puntata della noce moscata. Sì quella del noce moscata gate. Voi non avete mai detto cosa è successo davvero. Si è capito che questi ragazzi ne hanno combinata un po’ una grossa. Però non si è mai saputo nel dettaglio. Io sono stato in studio dieci minuti e poi per due settimane di fila tutti chiedevano a me cosa era successo ad Amici. Io dicevo ‘ragazzi io sono stato lì solo cinque minuti’. Questo è stato un argomento di cui si è discusso molto. Dai dimmelo solo a me all’orecchio che voglio saperlo...

Leggi anche La dedica social di Lorella Cuccarini ai suoi allievi prima del Serale

Cattelan ha provato a estorcere qualche dettaglio in più sul Capodanno Gate, ma la maestra Celentano ha preferito cambiare discorso e, come riportato da Biccy, parlare dell’evoluzione dei ragazzi di Amici negli anni:

Sto dissimulando. Ironizzo facendo un colpo di tosse perché è una cosa orrenda [...] Se i concorrenti delle vecchie edizioni di Amici erano più ingenui in senso buono? Secondo me è un po’ inevitabile che siano diversi. Perché i ragazzi di oggi crescono con una trasmissione come Amici, la seguono da quando sono proprio piccoli. Quindi imparano anche cose, vedono e si evolvono anche loro. Sicuramente c’è stata un’evoluzione del programma e dei ragazzi. La cosa bella è che non è mai una cosa stantia, è sempre una cosa diversa. Questo per loro e anche per noi che diventa tutto più stimolante. Se accettano bene le critiche? Oddio le critiche sono difficili da accettare, ma ti toccano.

Scopri le ultime news su Amici.