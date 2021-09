Amici 21: Veronica Peparini manda in sfida Mirko, la dura reazione di Alessandra Celentano

Gossip TV

La maestra Celentano rifiuta la proposta della Peparini: "Mi batterò affinché la sfida non avvenga".

Mirko Masia è finito nel mirino di Veronica Peparini. L'insegnante di ballo e coreografa di Amici 21 ha infatti deciso di mandare il ballerino in sfida provocando la reazione della maestra Alessandra Celentano.

La maestra Celentano difende Mirko ad Amici 21, ecco perché

Per Mirko Masia il percorso nella scuola di Amici si sta facendo sempre più difficile. Dopo la maestra Celentano, che durante l'ultima puntata gli ha sospeso la maglia, anche Veronica ha deciso di metterlo alla prova mandandolo in sfida. "Ai provini ho visto un ragazzo molto bravo e molto preparato che già conoscevo. Si chiama Dario e incarna quello che per me è il talento. Balla tutto, sa fare tutto, spazia tra tanti stili" si legge nella lettera mandata dall'insegnante alla produzione.

"È molto giovane ma ha già una maturità artistica invidiabile. Ha doti rare da trovare in un ballerino, al punto che potrei mandarlo in sfida con chiunque certa che vincerebbe. Credo sia giusto che vada in sfida contro Mirko, che secondo me ruba il banco a chi meriterebbe più di lui di stare in questa scuola" ha concluso la Peparini.

La lettera di Veronica ha spiazzato e demoralizzato Mirko, che si è poi confrontato con la maestra Celentano. "Io trovo senza senso la scelta di mandarsi in sfida" ha dichiarato Alessandra prendendo le difese del ballerino "Ti preclude l'opportunità di poterti vivere a pieno questa esperienza, è scorretto, tu qui dovevi avere la possibilità di studiare di più [...] Da te voglio un altro tipo di atteggiamento, ma mi batterò affinché questa sfida non avvenga".

