Amici 21, Veronica Peparini confessa: ''Il nostro mestiere…''

Veronica Peparini svela un retroscena sul percorso ad Amici come professoressa di danza.

Veronica Peparini è una delle professoresse più amate di Amici ed è tornata dietro al banco dei docenti nella ventunesima edizione del talent show di Canale5. Tra una lite e l’altra, Veronica difende i suoi allievi e parla a cuore aperto della sua professione.

Amici 21, la confessione di Veronica Peparini

Da quando è entrata a far parte del cast di Amici, Veronica Peparini ha trovato l’appoggio di tantissimi fan, che apprezzano il suo metodo di insegnamento e il suo buon cuore. Nella scuola più famosa d’Italia, Veronica ha trovato l’amore con Andreas Muller e combatte i pregiudizi di coloro che non vedono di buon occhio la relazione a causa della differenza d’età. Nel corso delle ultime puntate, Veronica si è scontrata con Alessandra Celentano e ha difeso a spada tratta i suoi allievi, che reputa ballerini di talento.

Del resto fu lei a scommettere tutto su Giulia Stabile, cotta segreta di uno dei concorrenti, che vinse a mani basse l’ultima edizione del talent show di Maria De Filippi. Parlando con i sostenitori su Instagram, Peparini ha voluto spiegare cosa è per lei il mestiere di ballerina, di coreografa e di docente di danza. “Onestà, professionalità perseveranza consapevolezza e coraggio… Tutte cose importanti per fare il nostro mestiere che mestiere non è, ma pura passione”, ha ammesso Veronica.

Se da una parte la scelta di mandare in sfida Mirko e sancirne l’eliminazione ha fatto storcere il naso ai telespettatori, dall’altra Peparini può contante su uno stuolo di fan che la adorano e rispettano le sue decisioni. Sarà nuovamente uno dei suoi protetti a vincere la finale del programma di Canale5?

