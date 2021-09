Amici 21, tensioni tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano: ecco cosa è successo

Gossip TV

Alessandra Celentano tira una frecciatina Raimondo Todaro, che replica alla collega di Amici.

L’ingresso di Raimondo Todaro ad Amici è stato accolto, come prevedibile, come una nuova sfida per Alessandra Celentano. Dopo aver discusso animatamente con Lorella Cuccarini nel corso dell’ultima stagione, la severa professoressa sembra aver trovato un nuovo rivale con il quale discutere di danza. Inviando una lettera alla ballerina Serena, la Celentano lancia una frecciatina velenosa a Todaro, che replica esterrefatto.

Amici 21, è già guerra tra Todaro e la Celentano

La professoressa più amata e temuta di Amici è tornata alla carica, anche se questo volta il suo bersaglio sembra essere diverso. L’ingresso di Raimondo Todaro nella scuola più spiata d’Italia, infatti, sembra aver immediatamente attirato l’attenzione di Alessandra Celentano che non condivide il giudizio del collega nei confronti della ballerina Serena. La danza è una, come è solita dire la Celentano, e sembra che giovane alunna non abbia le caratteristiche fisiche necessarie per poter sperare di sfondare nel mondo del ballo.

Un pensiero che, logicamente, è opposto a quello di Raimondo che invece vede in Serena tante doti, nonostante sia consapevole che la sua forma fisica non rispecchi quella canonica delle ballerine professioniste. Così, Alessandra non ha dato al collega neppure il tempo di ambientarsi ed è partita in quarta, inviando una lettera a Serena con chiare frecciatine rivolte a Raimondo, mettendo a paragone la ballerina e Mirko, in lacrime per i commenti della professoressa.

“Quella lettera era tutta per te, Mirko era una scusa. Ma quella lettera è per noi team. Io non discuto il suo pensiero perché ognuno ha il suo. La cosa che mi fa abbastanza ridere è che lei ti paragona a Mirko. Far passare che io ti ho regalato il banco tanto quanto lei l’ha regalato a Mirko è follia”, ha commentato il Todaro pronto a non darla vinta alla collega. Insomma, il mondo della danza sa così come noi sappiamo che la guerra è appena iniziata.

