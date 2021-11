Amici 21, Sissy entra nel cast: ecco dove l’abbiamo già vista

Gossip TV

Sissy conquista il banco di Amici, ma non è nuova al mondo del piccolo schermo.

C’è una new entry nella scuola della ventunesima edizione di Amici, che ha conquistato tutti con una cover di Amy Winehouse. Si chiama Sissy e il suo talento è indiscusso. I telespettatori, tuttavia, hanno notato che la cantante non è nuova al mondo del piccolo schermo: ecco dove abbiamo già visto Sissy.

Amici 21, chi è la nuova cantante Sissy?

La scuola di Amici è in continua evoluzione e i professori sono a caccia dei talenti emergenti, che potrebbero portare a casa la vittoria. Nel corso dell’ultima puntata del talent show di Maria De Filippi, Sissy si è presentata sul palco, esibendosi in una cover di Amy Winehouse e cantante un suo inedito. La cantante ha colpito molto i professori, che hanno fatto a gara per averla nella propria scuderia. Il pubblico, tuttavia, ha notato che Sissy non è un volto nuovo della televisione e si è messo a fare ricerche sul suo conto.

In effetti, la cantante ha partecipato ai provini di X Factor, dove aveva incantato tutti con la sua splendida voce. Nonostante il talento innegabile, Sissy non è arrivata ai Live. La giovane, inoltre, ha presentato un brano inedito anche a Sanremo Giovani, un’esperienza che ha fatto molto bene alla sua carriera musicale. Come nel caso di molti volti noti di Amici, ultima ma non ultima Alessandra Ciccariello, Sissy ha deciso di tentare e conquistare un banco nella scuola di ambita del Paese, in grado di creare una vetrina unica per i giovani artisti emergenti. Sissy riuscirà a mettere d’accordo tutti e aggiudicarsi un posto al Serale?

