Amici 21, Sissi e Dario insieme: è nato un nuovo amore nella scuola

Gossip TV

Dario confessa di essere interessato a Sissi: "Mi piace".

Dopo Albe e Serena, nella scuola di Amici è nata una nuova coppia. Stiamo parlando di Sissi Cesana e Dario Schirone che, dopo tante resistenze e dubbi soprattutto da parte dell'allieva di Lorella Cuccarini, hanno deciso di lasciarsi andare ai loro sentimenti.

Sissi e Dario sempre più vicini ad Amici

Nel daytime di ieri di Amici 21, Sissi e Dario sono usciti allo scoperto. L'allievo di Veronica Peparini si è fatto coraggio cercando un contatto maggiore con la cantante: "Tu non parli ma pensi un sacco. I fatti più che altro dovresti fare...meno parole e più fatti". "Fino a quel momento mi parlerai o no?" ha domandato lei provocando la reazione del ballerino "No. Sennò che faccio...ti parlo da amico?!".

Sissi si è poi confrontata con le sue compagne di scuola circa il suo rapporto con Dario: "Non ce la faccio, io mi sveglio la mattina che proprio sto male se Dario non mi parla". Dall'altro canto, il ballerino ha confessato a Luigi di essere realmente interessato alla cantante e di non riuscire a starle lontano: "Effettivamente mi piace, quindi glielo dico prima di sembrare immaturo e allontanarmi senza dire niente. Io ieri ci ho provato, ma eravamo al piano, lei era seduta sporta in avanti, con i piedi alzati, come fanno i bambini e io la guardavo, stavo impazzendo in quel momento, ad un certo punto mi sono alzato e me ne sono andato".

Leggi anche Le anticipazioni della nuova registrazione di Amici

Spazzati via i dubbi e tutte le sue insicurezze, Sissi è avvicinata a Dario decisa a viversi questo bellissimo percorso nella scuola di Amici insieme a lui: "Se prima avevo dei dubbi, ora non ne ho più proprio". "Adesso che non c'è più un filtro dietro, qualsiasi cosa tu voglia dirmi, farlo, parla, soprattutto con me" ha dichiarato il ballerino.

Scopri le ultime news su Amici.