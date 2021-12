Amici 21 si ferma: ecco quando tornerà in onda il talent show di Canale 5

Gossip TV

In occasione delle festività natalizie anche Amici 21 si prenderà una pausa e tornerà in onda a gennaio.

Stop alla messa in onda di oggi di Amici 21. In occasione delle festività natalizie, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi si prenderà una meritata vacanza e fermerà la programmazione fino al prossimo gennaio 2022.

Cambio di programmazione per Amici, ecco quando andrà in onda

Oggi, domenica 26 dicembre 2021, non andrà in onda una nuova puntata di Amici. Il pubblico di Canale 5, infatti, dovrà attendere diverse settimane prima che i protagonisti della scuola più amata e seguita d'Italia tornino a farci compagnia. Cambio di programmazione anche per Uomini e Donne e il Grande Fratello Vip, che perderà la doppia puntata in prima serata.

Ma cosa è successo negli ultimi appuntamenti di Amici? La classifica stilata da Fedez ha destabilizzato Rea e Nicol, che sono state messe alle strette da Rudy Zerbi. L'insegnante, infatti, le ha convocato per rivelargli la sua intenzione di mandarle via o sostituirle. Brutta situazione anche per la ballerina Cosmary Fasanelli, che continua ad avere la maglia sospesa per volere di Alessandra Celentano.

Carola è arrivata ultima anche nell'ultima gara di ballo. La ballerina ha preso 4 ed è andata completamente in crisi. Cosa deciderà di fare la maestra Celentano? Chi saranno gli allievi che passeranno alla fase serale del talent show? Stando alle ultime indiscrezioni, tra i preferiti ci sarebbero LDA, Sissi, Luigi e il ballerino Christian.

