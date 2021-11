Amici 21, Serena si dichiara ad Albe: "Penso di essermi innamorata di te"

Gossip TV

Serena e Albe sempre più felici e innamorati.

La relazione nata nella scuola di Amici tra Serena Carella e Albe procede a gonfie vele. I due allievi della ventunesima edizione del talent show di Maria De Filippi sono sempre più felici e innamorati, come dimostra il daytime di ieri in cui la ballerina ha dichiarato il suo amore al cantante.

La dichiarazione d'amore di Serena Carella ad Amici

Nel daytime di ieri di Amici 21, Serena ha deciso di aprire il suo cuore ad Albe rivelandogli di essere molto felice di stare insieme a lui: "Sono felice qui dentro, ogni giorno sempre di più. Che bella questa cosa che torno dalle lezioni e ci sei tu. Che stiamo insieme mi tranquillizza, mi fa stare bene proprio perché è come se ti conoscessi da tanto".

Ma non è finita qui. Durante la notte, la ballerina e allieva di Raimondo Todaro si è lasciata andare dichiarando il suo amore al cantante: "Non ce la faccio a dirlo. [...]Credo di essermi innamorata di te". Una vera e propria dichiarazione d'amore alla quale Albe ha così risposto: "Sai che anche io credo di essermi innamorato".

Stando alle anticipazioni della nuova registrazione di Amici, Albe non sarebbe l'unico a essersi preso una cotta per Serena. In studio infatti è arrivato un biglietto in cui c’era scritto che se la ballerina non fosse impegnata con l'allievo di Anna Pettinelli ci proverebbe con lei. Chi sarà il mittente del messaggio?

