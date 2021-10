Amici 21, scontro tra Anna Pettinelli e Inder: "Tra me e te c'è un problema"

Gossip TV

Anna Pettinelli si scontra con Inder in vista della prossima puntata di Amici.

Domenica 3 ottobre 2021 andrà in onda una nuova puntata di Amici, il talent show di Canale 5 giunto alla sua ventunesima edizione. Nell'attesa, nella scuola la professoressa Anna Pettinelli si è resa protagonista di uno scontro con il cantante Inder.

Anna Pettinelli contro Inder

Nel daytime di ieri di Amici, la Pettinelli ha incontrato Inder. Il giovane cantante si è lamentato per i compiti che gli sono stati affidati durante la settimana. Un comportamento che ha fatto innervosire l'insegnante della scuola, che è invece convinta del percorso che sta portando avanti con Inder: "Non si può piacere a tutti".

"Non mi voglio far prendere per il cu** da Rudy Zerbi. A lui non piaci ora e non piacerai mai" ha aggiunto Anna riferendosi alle critiche ricevute in puntata da Rudy Zerbi e chiarendo una volta per tutte la sua posizione "...così come vale per con altri ragazzi suoi o di Lorella, ma se hai queste idee tra me e te c’è un problema e diventa difficile".

Leggi anche Le anticipazioni della nuova registrazione di Amici

E ancora: "Ti do una opportunità, se non ti piace il pezzo di Miss Keta cambialo, se non ti piacciono le parole, cambiale". Cosa deciderà di fare Inder? Ascolterà il consiglio della Pettinelli? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata, che andrà in onda domenica alle 14.00 su Canale 5.

Scopri le ultime news su Amici.