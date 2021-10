Amici 21, scontro di fuoco tra Veronica Peparini e Alessandra Celentano (VIDEO)

Gossip TV

La Peparini manda in sfida Guido provocando la reazione furiosa della maestra Celentano.

Scontro di fuoco nella scuola di Amici tra Veronica Peparini e la maestra Alessandra Celentano. Il motivo? La decisione inaspettata della coreografa di mandare in sfida Guido Domenico con un ballerino di hip hop di nome Alessio.

Lite ad Amici 2 tra Veronica Peparini e Alessandra Celentano

Nel daytime di ieri di Amici 21, Guido ha ricevuto la famosa busta rossa da parte di Veronica: "Guido è bravo tecnicamente, ma non basta quello per far sì che un ballerino sia interessante. Io credo che ci debba essere una personalità e che la danza sia fatta anche di altro [...] Credo che Guido sia forte nella sua tecnica classica ma che si nasconda dietro questa sua tecnica. L’ho trovato poco comunicativo e freddo".

La decisione della Peparini di mandare in sfida Guido contro Alessio ha provocato la reazione furiosa della maestra Celentano, la quale ha chiesto un confronto immediato con la sua collega. "Ho deciso di incontrarti per la sfida di Guido, non gli hai dato neanche il tempo di fargli capire dove si trova [...] Hai sempre molta fretta, secondo me hai sbagliato" ha dichiarato Alessandra visibilmente infastidita.

I toni si sono poi alzati con Veronica che ha affermato: "Parliamo di un ragazzo ben preparato. Può farla. Ma che problema c'è? Perché mi devi giudicare? Non è completo, non mi piace. Secondo me a lui mancano delle cose. L'ho visto subito. La sfida fa bene farla, non sto facendo una cosa assurda eh, ne hai fatte mille di sfide te. Non mettermi parole in bocca che non ho detto". La discussione si è poi conclusa con Alessandra che ha proposto di coreografare lei una comparata tra i due ballerini.

