Amici 21, scintille tra Anna Pettinelli e Inder: "Ti butto fuori dalla scuola"

Duro scontro nella scuola di Amici tra Anna Pettinelli e il cantante Inder.

Cresce l'attesa per la nuova puntata di Amici, che andrà in onda lunedì 11 ottobre 2021 su Canale 5. Nell'attesa, nella scuola c'è stato uno scontro di fuoco tra Anna Pettinelli e il suo allievo Inder.

Anna Pettinelli perde le staffe con Inder

Nel corso del daytime di ieri di Amici 21, abbiamo assistito all'incontro tra Inder e Anna Pettinelli, che non ha nascosto la sua delusione per il provvedimento disciplinare che ha coinvolto anche il suo allievo. Il comportamento del cantante, che non sembrava affatto preoccupato per la situazione, ha fatto però letteralmente infuriare l'insegnante.

"Tu non mi conosci. Io sulla disciplina non transigo. Ti butto fuori dalla scuola" ha sbottato furiosa la Pettinelli ricordando a Inder tutte le regole non rispettate, come l'uso del cellulare e i vari ritardi a lezione: "Hai trovato traffico sul raccordo anulare? Ma la cosa che mi fa diventare un animale sono le lezioni saltate. Ben 2. Se hai un appuntamento hai gente che ti aspetta".

Inder non si è scusato facendo infuriare ancora di più Anna, che ha preso una drastica decisione, ovvero quella di sequestrargli il telefono: "Se tu non hai voglia io non ho problemi. Perché ho un’arma che si chiama sostituzione e da domani non stai più dentro la scuola".

