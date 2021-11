Amici 21, Rudy Zerbi spiazza Simone: "Sto pensando di eliminarti"

Gossip TV

Il prof Zerbi si confronta con il cantante Simone dopo l'ultima puntata di Amici.

Guai in vista per Simone. A poche ore dall'ultima puntata di Amici 21, andata in onda domenica 31 ottobre 2021, il giovane cantante ha ricevuto una chiamata dal suo professore Rudy Zerbi, che gli ha confessato la sua decisione di volerlo eliminare.

Simone nei guai ad Amici, la confessione inaspettata di Rudy Zerbi

Nel daytime di ieri di Amici 21, Rudy Zerbi ha voluto confrontarsi con Simone. Dopo lo svolgimento del compito ''scrivete sull'amore'' il professore della ventunesima edizione del talent show di Canale 5 ha rivelato al ragazzo di essere rimasto spiazzato e deluso dalla sua ultima esibizione e, per questo motivo, di voler prendere in considerazione la possibilità di eliminarlo.

"Non ho detto nulla in puntata per rispetto nei confronti di Nek, ma quando ti ho ascoltato leggere quello che hai scritto sono rimasto spiazzato" ha confessato Zerbi a Simone "I testi delle tue canzoni hanno completamente un altro linguaggio, un contenuto diverso, uno spirito diverso...diversamente da quello che tu hai letto. Io penso che la coerenza sia fondamentale. Io non amo le persone che vogliono stupire a tutti i costi, ma amo chi stupisce essendo se stesso".

"Mi dispiace di averti deluso, ci sto ancora lavorando sul discorso della personalità [...] Sono consapevole di avere tutte le carte in regola per andare avanti" ha replicato Simone provocando la reazione di Rudy "Ti invito a fare pace con te stesso, stai attento che per uno che ha ancora tutto da dimostrare mandare due segnali così contraddittori finisci per non piacere a nessuno. [...] Dopo quello che ho sentito, io sto pensando addirittura di eliminarti. Pensa quanto, ai miei occhi, hai creato confusione".

