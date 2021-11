Amici 21, Rudy Zerbi mette in guardia LDA: "Ti devi svegliare, le parole hanno un peso"

Gossip TV

Rudy Zerbi mette in guardia LDA da Alex, ecco cosa è successo ad Amici.

Nuovi confronti nella scuola di Amici. Infastidito dal comportamento e dalle parole usate da Alex, Rudy Zerbi ha deciso di confrontarsi con LDA per metterlo in guardia dall'allievo di Lorella Cuccarini.

Rudy Zerbi e LDA a confronto

Nel daytime di ieri di Amici 21, Rudy Zerbi ha voluto incontrare LDA per mostrargli un video in cui Alex definisce "banale" una parte dell’inedito Quello che fa male. Dopo aver guardato il filmato, il figlio di Gigi D'Alessio è apparso tranquillo ed è proprio questa sua tranquillità che ha provocato la reazione del suo insegnante.

"Non ti ha fatto i complimenti eh" ha dichiarato Zerbi riferendosi alle parole di Alex "Ti devi svegliare, ti devi esprimere [...] parti dal fatto che sei sempre in buonafede e non ti rendi conto che le parole hanno un peso. Evidentemente c’è qualcosa che non va". "So che a lui piace la canzone. Forse si è espresso male, non voglio credere che..." ha prontamente replicato LDA.

Leggi anche Il retroscena di LDA sulla sfidante Elena

"Sono troppo buono e non mi rendo conto di queste cose. Dovrei aprire di più occhi e orecchie e guardare le cose da realista. Ci lavorerò" ha aggiunto LDA. "Non c’è da lavorarci. C’è da svegliarsi e molto velocemente anche" ha replicato Rudy rincarando la dose e mettendo il suo allievo in guardia da Alex.

Scopri le ultime news su Amici.