Amici 21, Rudy Zerbi durissimo con Rea e Nicol: "Sto pensando di mandarvi a casa, le cose così non vanno"

Rudy Zerbi affronta Rea e Nicol dopo l'ultima puntata di Amici.

Brutte notizie per Rea e Nicol. Le due giovani cantanti sono finite nelle ultime posizioni della gara giudicata da Fedez. Una situazione che ha stancato il loro insegnante Rudy Zerbi, che ha manifestato la sua delusione e intenzione di mandarle via dalla scuola di Amici.

Rea e Nicol a rischio eliminazione, la decisione di Rudy Zerbi

Nel daytime di ieri di Amici 21, Rudy ha voluto incontrare Nicol e Rea. Il motivo? Il loro continuo basso posizionamento nelle classifiche settimanali. "Io credo che sia arrivato il momento di dire basta. Siete ultima e penultima buona parte delle volte nelle classifiche. Io onestamente non so più cosa dire, non so cosa pensare [...] C'è qualcosa che non torna" ha dichiarato il coach.

"Mi dispiace, non sono felice io in primis di me stessa. So che posso dare di più. Ho avuto un crollo" ha prontamente replicato Rea cercando di giustificarsi, ma provocando la reazione di Zerbi "Voi siete qua per fare cosa? Tu crolli in quel modo? Se non sei in grado di reggere la pressione di una canzone figurati fuori di qui. Ma dove pensi di andare? [...] Nicol anche tu, vale lo stesso discorso...".

Deluso dal comportamento delle due cantanti, Rudy ha manifestato la sua intenzione di mandarle via dalla scuola: "Sono seriamente convinto che forse sono io che devo prendere una decisione. Ho la facoltà di sostituire la sfida con un'eliminazione o un cambio. Ci devo pensare seriamente. [...] E’ giusto che io consideri il fatto di mandarvi a casa direttamente. Se dopo tutto questo tempo i risultati sono questi, forse non siete fatte per stare qua [...] Mi aspetto un segnale. Nel frattempo vi dico che le cose così non vanno".

