Amici 21, Rudy Zerbi durissimo con LDA: "Mi hai deluso ancora, affronterai la sfida da solo"

Rudy Zerbi profondamente deluso dal comportamento di LDA.

Momento difficile per LDA che, oltre ad essere finito in sfida a causa di un provvedimento disciplinare, è stato duramente ripreso dal suo coach Rudy Zerbi. Il professore della scuola di Amici, infatti, gli ha fatto recapitare un videomessaggio in cui gli ha manifestato tutta la sua delusione.

LDA in sfida, la reazione di Rudy Zerbi

Nel daytime di ieri di Amici, LDA ha scoperto di essere ufficialmente in sfida. Il motivo? Il giovane cantante è stato indicato tra quelli meno attenti alla pulizia della Casetta. Venuto a sapere del provvedimento disciplinare, Rudy Zerbi ha deciso di mandare a Luca un videomessaggio per rimproverarlo e manifestargli tutta la sua delusione.

"Luca sono deluso ancora una volta dal tuo atteggiamento perché ho saputo delle condizioni indecenti nelle quali vivete, dovute al fatto che tu ed altri non mantenete l’ordine e la pulizia" ha dichiarato Zerbi rivolgendosi a LDA "Sono anche deluso dal fatto che mi viene detto che hai ben 13 infrazioni per l’uso del cellulare in momenti in cui non dovresti usarlo e 5 ritardi alle lezioni".

E ancora: "Io credo che dietro un artista che abbia successo ci debba essere un uomo che segua le regole, civile, educato, perché non ci può essere un grande artista senza un grande uomo. Questo è fondamentale. Io credo che tu debba andare in sfida e prepararti senza l’aiuto dei vocal coach, nella speranza che tu colga questo ultimo appello alla maturità e alla serietà". Le dure parole di Rudy hanno colpito LDA che, interpellato da Maria De Filippi, ha dichiarato: "È giusto, così se vinco la sfida c’è ancora più soddisfazione".

