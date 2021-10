Amici 21, Rudy Zerbi critica gli allievi della scuola: "Lo trovo molto ipocrita"

Gossip TV

Rudy Zerbi critica gli allievi di Amici dopo l'eliminazione di Elisabetta.

Nel corso dell'ultima puntata di Amici 21, Matt ed Elisabetta hanno perso la sfida e sono stati costretti a lasciare definitivamente la scuola. Il comportamento assunto dagli allievi dopo l'eliminazione della cantante, però, non è per niente piaciuto a Rudy Zerbi che non ha perso occasione di dire la sua.

Elisabetta lascia Amici, la reazione di Rudy Zerbi

Nel daytime di ieri di Amici, abbiamo assistito alla sfida tra Elisabetta e Alessandra, giudicata da Carlo Di Francesco. Ad avere la peggio è stata l'allieva di Anna Pettinelli, che è stata costretta a lasciare definitivamente il programma. "Ti ho visto oggi come non ti ho mai visto. Si vede che avevi trovato la strada per esprimerti. Sei stata molto brava" ha dichiarato la speaker radiofonica.

Prima di conoscere l'esito della sfida, Maria De Filippi aveva chiesto ai ragazzi di spendere qualche parola per Elisabetta. Se all'inizio sono rimasti in silenzio, dopo l'eliminazione della cantante sono tutti corsi ad abbracciarla e consolarla. Un comportamento che non è passato inosservato a Zerbi, che li ha subito criticati.

"Bello vedere quest’abbraccio commosso di tutti i ragazzi che, quando Elisabetta si stava giocando la sfida, e Maria ha detto c’è qualcuno che vuole dire qualcosa, sono rimasti muti" ha dichiarato Rudy visibilmente innervosito "Adesso improvvisamente diventiamo gli amiconi che piangono l’uscita della compagna. Lo trovo molto ipocrita".

