Amici 21, Raimondo Todaro vuota il sacco: ''Alessandra Celentano? Dietro le quinte...''

Raimondo Todaro parla del ruolo di docente ad Amici e delle discussioni infuocate con Alessandra Celentano.

Nuovo volto della ventunesima edizione di Amici, Raimondo Todaro è già tra i professori più amati del talent show di Canale5. Il ballerino ha parlato dell’esperienza nel programma di Maria De Filippi, rivelando cosa succede dietro le quinte dopo le burrascose liti con Alessandra Celentano.

Amici 21, Raimondo Todaro: “Ecco come ho conosciuto Maria De Filippi”

Raimondo Todaro è entrato a far parte del cast della ventunesima edizione di Amici come professore di ballo. Tra gli scontri con Alessandra Celentano, l’emozione di vedere i suoi allievi migliorare giorno dopo giorno, e la vicinanza della moglie Francesca Tocca - ballerina professionista del talent show di Maria De Filippi - Todaro si dice soddisfatto dell’esperienza lavorativa e umana che sta vivendo.

Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, Raimondo ha confessato: “Mi piace tutto perché mi diverto e i ragazzi hanno una grande talento. Maria De Filippi e tutta la squadra mi hanno accolto a braccia aperte fin dal primo giorno.Maria l’ho conosciuta un po’ per volta grazie al lavoro di Francesca ad Amici come ballerina professionista. Quando mi ha chiamato ero felicissimo. Sapevo già che era una super professionista, ma rendersi conto di come governa lo show è un’altra cosa”. A differenza delle colleghe Veronica Peparini e Alessandra Celentano, che ha infuriare Dario Schirone, il ballerino è un neofita del talent.

“Temo e invidio la stessa cosa: l’esperienza. Loro sono ad Amici da tanto tempo quindi conoscono meglio le dinamiche di gara. Io imparo ora”, ha ammesso Todaro. A proposito delle discussioni con Celentano, Raimondo assicura che una una volta dietro le quinte tutta la furia del momento passa immediatamente. “Le nostre non sono liti in onda, ma divergenze di opinione. Siamo due impulsivi. Ma dietro le quinte tra noi ci sono solo sorrisi e stima reciproca”, ha dichiarato il professore parlando di Alessandra.

