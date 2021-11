Amici 21, Raimondo Todaro: ''Voglio un altro figlio da Francesca Tocca''

Gossip TV

Raimondo Todaro e Francesca Tocca più uniti che mai dopo il ritorno di fiamma.

Tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca è tornato il sereno dopo la separazione che ha fatto tremare i fan di Amici. Il maestro di ballo è al settimo cielo e pensa di allargare la famiglia, regalando alla figlia Jasmine un fratellino o una sorellina. Ecco cosa ha rivelato Todaro sul ritorno di fiamma con Francesca.

Amici 21, Raimondo Todaro parla del ritorno di fiamma con la moglie

La notizia della separazione tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro ha lasciato tutti senza parole. La ballerina professionista di Amici ha frequentato per un breve periodo l’affascinante Valentin Alexandru, conosciuto nello studio del dating show di Maria De Filippi. Tra i due è scoppiata la passione e Raimondo si è fatto da parte, rispettando il volere della donna alla quale è legato da moltissimi anni. Dopo la crisi è tornato il sereno e Raimondo e Francesca hanno ufficializzato il ritorno di fiamma, suscitando l’ironia di Valentin che ha lanciato una frecciatina al vetriolo alla coppia.

Todaro è tornato a parlare del rapporto con Francesca, intervistato da Di Più, parlando del desiderio di un secondo figlio. “In questi due anni, anche se ci eravamo separati, non ho mai smesso di amarla. E forse in fondo al mio cuore ho sempre pensato che prima o poi saremmo tornati insieme. È successo quest’estate e ora mi sento un uomo più completo, felice […] Le cose vanno alla grande. Abbiamo avuto altre storie, abbiamo trent’anni, è assolutamente normale. Ma nulla di tutto ciò che abbiamo vissuto è stato importante a tal punto da cancellare un amore così grande come il nostro. Jasmine desidera da sempre un fratellino o una sorellina. Ci stiamo pensando seriamente. Non subito, dobbiamo sistemare alcune cose. Il periodo della pandemia non è stato facile in termini economici. Ma io e Francesca desideriamo un altro figlio”, ha dichiarato Todaro. Ai fan di Amici non è sfuggito il riferimento sibillino sul flirt tra la moglie e Valentin, bollato come una relazione passeggera e poco importante.

