Amici 21, Raimondo Todaro sospende la maglia a Mattia: "Indisponente, non esiste un atteggiamento del genere"

Raimondo si scaglia furioso contro il ballerino Mattia, ecco cosa è successo.

Raimondo Todaro ha deciso di sospendere la maglia a Mattia Zenzola. Il motivo? L'atteggiamento indisponente assunto dal ballerino di Amici 21 in sala prove nei confronti del professionista Umberto Gaudino.

Raimondo Todaro contro Mattia

Nel daytime di ieri di Amici 21, Maria De Filippi ha chiamato tutti i ballerini a fare una nuova gara. Tutti, tranne Mattia. Il ballerino di latino, infatti, è stato convocato in studio dal suo insegnante Raimondo che lo ha duramente rimproverato: "Sono stato tutto il tempo dietro gli specchi. Volevo vedere cosa combinavi e mi hai fatto venire il mal di pancia. Eri mezzo addormentato, eri indisponente. Non ci si comporta così. Al posto di Umberto ti mandavo in casetta dopo due minuti".

Todaro ha rivelato a Mattia di aver sbirciato la sua lezione con Umberto e di averlo trovato indisponente e maleducato. E, proprio per questo motivo ha deciso di sospendergli la maglia: "Non esiste un atteggiamento del genere. Non ti voglio manco sentire parlare. Non mi interessa la tua versione [...] Perché è la prima volta così, alla seconda te ne vai a casa".

Mattia, visibilmente dispiaciuto, è poi tornato in casetta e si è sfogato con Christian, che ha cercato di farlo ragionare: "Si aspetta tanto da te, pretende tanto. Vederti così oggi è stata una delusione per lui. Non devi pensare se è giusto o no, ora devi pensare a quello che è successo e riflettere". "Mi dispiace averlo deluso, non avrei mai pensato di farlo" ha confessato il ballerino di latino.

